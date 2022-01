“Ma è Emma Marrone”. Il gesto a sorpresa per Stefano De Martino sotto gli occhi di tutti

Emma Marrone, il messaggio per Stefano De Martino. I due si sono conosciuti ad Amici e sono stati insieme per circa due anni, prima che tra loro si mettesse la showgirl argentina, comunque molto di più che “un’avventura” per il ballerino. Una storia che ha fatto battere forte i cuori dei fan, generando la speranza di poterli rivedere nuovamente insieme. Ma è proprio così?

La dedica sopraggiunge proprio nelle ultime ore, scuotendo gli animi di numerosissimi fan. Ma parlare di un ritorno di fiamma sarebbe fuorviante. Pare che dopo il debutto del 28 dicembre di Bar Stella, la trasmissione che vede Stefano De Martino alla guida del timone su Rai Due in seconda serata dalle 22:40, il successo non abbia tardato ad arrivare. Infatti con 1 milione di telespettatori, pari a uno share del 6,3%, De Martino continua a conquistare il cuore dei fan.

E per brindare alla grande per il successo, anche le congratulazioni di Emma Marrone non possono che riempire di gioia il cuore del conduttore. Infatti la cantante tramite Instagram Stories ha ripreso lo schermo della tv con il telefono aggiungendo al video la scritta “Proud” ovvero “orgogliosa”, in inglese.





Nonostante la loro storia d’amore sia giunta al capolinea diversi anni fa, pare che i due godino ancora di ottimi rapporti di stima e affetto reciproci. Nulla di più gratificante per Stefano De Martino che a proposito del suo Bar Stella ha affermato: “un format in cui porto in televisione un pezzo di me, della mia vita, della mia storia e di quella della mia famiglia”.

Per Emma Marrone, invece, il calice del brindisi al nuovo anno sembra essere stato alzato “Per tutto quello che sta succedendo. Per tutto quello che succederà. Per tutti i respiri che trattengo nel petto. Per la fatica. Le attese. Le aspettative. L’ansia per il futuro. La vita che scorre feroce. I sorrisi e gli abbracci mancati. Le canzoni. Motore gira. Azione. La canzone. Hai mangiato? Per te. Per la fame di tutto. Ti va di uscire? Non posso sto lavorando. Per me. Per tutti. Oggi più che mai. Vi scoppio il cuore. Promesso”, recita il suo messaggio di auguri.