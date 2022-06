“Un dolore lacerante”. Elisabetta Gregoraci non dimentica: “Ha lottato come una leonessa”

Elisabetta Gregoraci, la rivelazione solo oggi. La showgirl ormai continua a camminare spedita sulla cresta dell’onda. Ex gieffina molto apprezzata all’interno della casa del GF Vip di Alfonso Signorini edizione quinta, ma anche ex moglie di Flavio Briatore e mamma di Nathan. Dal cassetto dei ricordi, però, un pensiero che non può andare via.

Elisabetta Gregoraci, la confessione privata. Lo avrebbe raccontato per filo e per segno al magazine Gente, prima di iniziare la nuova avventura televisiva con Battivi Live, in onda per questa stagione estiva su Italia1. Nella vita dell’ex gieffina, tanti ricordi e anche tanti valori a cui è sempre restata legata. Tra questi la sua famiglia.





Elisabetta Gregoraci ricorda il lutto della madre

Una vita di affetti indelebili ma anche di difficoltà che Elisabetta Gregoraci ha provato a superare con coraggio e forza, come quella della morte della mamma che ha chiuso i suoi occhi a soli 54 anni a causa di un tumore: “Mamma si è ammalata di tumore quando ero un adolescente e ha combattuto per oltre 14 anni…Quando è mancata per me è stato devastante e lacerante. Dover dire addio a una madre è una prova troppo difficile da affrontare”. (Elisabetta Gregoraci se lo lascia scappare).

Elisabetta Gregoraci, il ricordo dell’amata mamma bussa ancora alla sua porta: “L’amore della mia famiglia e la fede mi hanno aiutato. Mi ha portato a dire grazie e a essere riconoscente per aver avuto accanto a me, fino a quale momento una madre come lei. Così dolce e forte allo stesso tempo”.

Per Elisabetta Gregoraci il futuro è roseo. Merito della sua deteminazione e bravura: “Sarò in onda con Battiti Live, lo show musicale in onda su Italia1 che conduco da sei anni. E poi ci sono altri progetti che bollono in pentola ma è presto per parlarne”. E questo prima di dedicarsi il tempo di una vacanza con il figlio Nathan.

