“Non sarà semplice”. Elisa Isoardi, riflettori tutti su di lei: quel pensiero non la molla

Elisa Isoardi a tutto campo: dal ritorno in tv alla storia con Raimondo Todaro. Il gossip con il ballerino si era gonfiato durante l’edizione di Ballando con le Stelle. Tra di loro era nato un legame molto profondo che aveva dato modo a molti di pensare che tra di loro potesse nascere qualcosa di molto più importante. Smentite dopo smentite, il ballerino era tornato a parlare della sua ‘allieva’ tempo fa nello studio di Bianca Guaccero. “Con lei ne sono successe di tutti i colori”.



“Mi sono trovato benissimo c’era un sacco di feeling e al tempo stesso è stata un’edizione particolare, ci stuzzicavamo parecchio, c’era una sorta di amore litigarello e con lei ne sono successe di tutti i colori. Adesso ci sentiamo ogni tanto”. È passato tempo da quel giorno ed Elisa Isoardi aveva chiarito il gossip. “La gente sogna l’amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga ma eravamo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse…”.





Elisa Isoardi, manca poco al ritorno tv



Dopo la sua ultima apparizione all’Isola dei Famosi Elisa Isoardi era letteralmente scomparsa dalla tv. Da diverso tempo, però, si continuava a parlare di un suo possibile ritorno. Come conduttrice la sua ultima esperienza era stata “La prova del cuoco”, timone ereditato da Antonella Clerici. Programma poi sostituito da “È sempre mezzogiorno”. Come se fosse stata una bocciatura da quel momento per Elisa Isorardi il nulla. (Leggi anche “Torna lui”. UeD, Maria De Filippi punta sul chiacchieratissimo cavaliere)



Fino a poche settimane fa quando è arrivata la conferma del suo ritorno in Rai con il nuovo programma su Rai 2 ‘Vorrei dirti che’, in partenza l’11 settembre. Andrà a scontrarsi con due totem come Domenica In e Amici di Maria De Filippi. “Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il mio, penso a me. Penso a fare bene un programma della domenica che deve tenere compagnia a tante persone Ho accettato la scommessa di Raidue. Sono pronta…”.



“Se sono qui devo dire grazie a tante persone tra cui Mara Venier. Hanno già parlato di rivalità ma Mara non si tocca. Mara è la numero uno. Lei è stata la prima rivolermi in Rai dopo l’esperienza passata nell’altra azienda quindi devo soltanto dirle grazie. E poi Bianca Berlinguer: sono andata spesso a Carta Bianca, un salotto di prestigio”.

