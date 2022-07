Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri verso il ritorno. Nuove voci sul cavaliere tarantino. L’indiscrezione arriva dopo che nei giorni scorsi era circolata la voce di un addio temporaneo di Ida Platano al programma. Stando a quanto rivelato dall’influencer Amedeo Venza, in lizza la Talpa non ci sarebbe solo lei ma anche l’amica Gemma Galgani. Solo una delle due potrà firmare il contratto, quindi l’altra continuerebbe l’esperienza nel dating show di Canale 5 e proseguirebbe nella ricerca dell’amore.



L’avventura a UeD dovrebbe interrompersi intorno al mese di dicembre, quindi starebbero nel parterre per circa 3 mesi prima di fiondarsi nel reality show che fa ritorno nel piccolo schermo sempre sotto l’occhio di Maria De Filippi. Nelle ultime ore Ida Platano ha anche usato i social per invitare a donare a favore di un ‘ associazione che si occupa dei bambini disagiati delle Filippine.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: ritorno a un passo







La dama di Uomini e Donne ha ammesso di voler tanto fare un nuovo viaggio e questa volta le piacerebbe andare a trovare le bambine che si trovano nelle Filippine, giocare con loro e condividere la quotidianità. E Riccardo? La porta di Ida è davvero chiusa? Da parole sibilline sembrerebbe così. La dama di Torino si è infatti lasciata andare a frasi sibilline sui social. (Leggi anche Riccardo Guarnieri, è successo di nuovo a UeD: ormai ha preso la sua decisione)



“Mi è capitato di amare tanto e dare tanto. Così tanto da dimenticarmi di me, mi sono sentita sbagliata. Ho permesso che mi facessero sentire così. Ho elemosinato amore e attenzioni. Ho scelto me”. Eppure secondo i ben informati il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne sarebbe imminente. A settembre, però, la dama siciliana potrebbe avere un ulteriore chiarimento con il suo ex Riccardo: metteranno la parola fine alla loro storia oppure no?



Ida non ha mai nascosto di provare un forte trasporto nei confronti di Guarnieri. Infatti ha ammesso che, quando lo ha rivisto in studio, ha riprovato tutta una serie di sentimenti che credeva di aver messo da parte. Da Riccardo Guarnieri per ora nessuna conferma, più volte è stato anzi avvistato in giro per Taranto con diverse donne. Staremo a vedere.

“Lascia UeD, fa un altro programma”. Bomba su Ida Platano, il colpo di scena è servito