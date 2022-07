“Lascia UeD, fa un altro programma”. Bomba su Ida Platano, il colpo di scena è servito

Ida Platano via da Uomini e Donne e nuovo programma. Questa l’indiscrezione bomba rilanciata in rete da uno dei maggiori esperti di gossip e televisione. La storica dama del dating show di Maria De Filippi potrebbe rimanere solamente per pochi mesi all’interno del programma di Canale 5 per poi trasferirsi in un altro. Si tratterebbe di una novità pazzesca per l’ex compagna di Riccardo Guarnieri, che presumibilmente non avrà molte difficoltà a dire di sì vista la grande curiosità legata a questa trasmissione.

Ida Platano via da Uomini e Donne e nuovo programma per lei. Intanto, lei ha voluto pubblicare un’Instagram story nelle scorse ore dedicata ad un cavaliere: ““Mi manchi, ti voglio bene Alessandro”. Ida Platano ha infatti condiviso il video di Wittytv di lui e Pinuccia al concerto di Vasco Rossi. La dama non ha potuto fare a meno di lasciare questo dolce messaggio per l’amico che l’ha sostenuta durante la scorsa stagione televisiva. E poi ha fatto una dedica pure a Gemma Galgani in occasione della Superluna di cervo.





Ida Platano via da Uomini e Donne e nuovo programma con la dama protagonista? Le voci fanno riferimento a questo, anche se c’è da fare un’importante precisazione. Stando a quanto rivelato dall’influencer Amedeo Venza, in lizza per questa trasmissione non ci sarebbe solo lei ma anche l’amica Gemma Galgani. E solo una delle due potrà firmare il contratto, quindi l’altra continuerebbe l’esperienza nel dating show di Canale 5 e proseguirebbe nella ricerca del suo amore.

Ida Platano o Gemma Galgani potrebbero essere concorrenti de La Talpa, che tornerà in onda nel 2023 dopo tanti anni di assenza e che è prodotto dalla società di Queen Mary. Queste le parole di Venza: “Una delle due potrebbe approdare alla nuova edizione de La Talpa. Figurati se in questi anni erano lì a cercare l’amore!”. L’avventura a UeD dovrebbe interrompersi intorno al mese di dicembre, quindi starebbero nel parterre per circa 3 mesi prima di fiondarsi nel reality show che fa ritorno nel piccolo schermo.

Nelle ultime ore Ida Platano ha anche usato i social per invitare a donare a favore di un associazione che si occupa dei bambini disagiati delle Filippine. La dama di Uomini e Donne ha ammesso di voler tanto fare un nuovo viaggio e questa volta le piacerebbe andare a trovare le bambine che si trovano nelle Filippine, giocare con loro e condividere la quotidianità.

