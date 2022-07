La buona azione di Ida Platano non passa di certo inosservata. La storica dama di Uomini e Donne è appena tornata da un viaggio molto intenso: “Ho fatto un viaggio bellissimo di andata e ritorno”. In effetti, chi la segue sa bene che in questi giorni la donna ha fatto perdere le sue tracce. Tutti pensavano che la donna fosse partita senza mostrare la meta delle sue vacanze. Un fatto anomalo visto che è una di quelle molto attive sui social.

E infatti la verità arriva presto. Tramite delle Instagram stories, Ida Platano mostra alcuni scatti dell’aereo e pochi video veloci, in cui però non compariva la meta delle sue vacanze. Ora però le cose sono cambiate ed è la stessa tronista a svelare cosa è successo e dove è andata. “Vi sono mancata? Ho fatto un viaggio di andata e ritorno”. La buona azione di Ida Platano prosegue: “Ho fatto una toccata e fuga, è stata una cosa bellissima”. A quel punto moltissimi hanno collegato i puntini e hanno capito dove fosse andata la donna. Secondo tanti fan, il viaggio della dama di Brescia ha avuto uno scopo benefico.

La buona azione di Ida Platano: il viaggio nelle Filippine

Ida Platano ha infatti usato i social per invitare a donare a favore di un associazione che si occupa dei bambini disagiati delle Filippine. La dama di Uomini e Donne ha ammesso di voler tanto fare un nuovo viaggio e questa volta le piacerebbe andare a trovare le bambine che si trovano nelle Filippine, giocare con loro e condividere la quotidianità.

Ma non è finita qua, perché Ida ha invitato i suoi fan a fare una piccola donazione a favore dell’associazione Islang bata onlus e di andarle a trovare per vivere la loro realtà. La buona azione di Ida Platano: “È un piccolo gesto che fa la differenza. È una piccola donazione, ma nello stesso tempo per loro sarà grandissima. Nessun bambino sceglie il luogo in cui nascere. Io ci tengo tantissimo”.

In tanti poi in queste ore hanno notato che la Platano in questi giorni è particolarmente raggiante sui social e ha mostrato anche un regalo ricevuto in vacanza a Roma, donato forse da un ammiratore segreto. Avrà mica trovato l’amore dopo averlo cercato tanto? Tornerà da Queen Mary o dirà finalmente basta? Staremo a vedere.

