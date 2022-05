“Il segreto di Edoardo”. Scoop su Tavassi senior. Fuori dall’Isola la bomba sulla sua vita privata

Edoardo Tavassi scoop ex fidanzata a Pomeriggio 5. Il fratello di Guendalina è diventato uno dei naufraghi più amati di questa edizione dell’Isola dei Famosi e durante i primi giorni in Honduras ha legato con Mercedesz Henger, la figlia dell’ex pornostar Eva e Riccardo Schicchi, regista attivo nel mondo della pornografia e dello spettacolo scomparso nel 2012.

Tra i due sembrava stesse nascendo del tenero, poi è arrivato il dietrofront di Edoardo Tavassi: “Non mi fido di lei”, aveva confessa alla conduttrice per poi nominarla. Tutta colpa della discussione che la figlia di Eva Henger ha avuto con Nicolas Vaporidis, che senza troppo giri di parole aveva criticato il comportamento della naufraga: “Adesso improvvisamente è diventata cosa, la moglie di Edoardo? Capisco l’affetto che ha nei suoi confronti… che poi tutto ‘sto affetto in 5 giorni spiegatemelo voi, però vabbè, sorvoliamo!”.





Edoardo Tavassi scoop ex fidanzata a Pomeriggio 5 – “Vedere Mercedesz che mi difende a spada tratta come se fossi suo marito dovrebbe farmi piacere, ma in realtà a me me puzza… io scherzo, gioco, ma lei non è la mia ragazza…”, aveva detto il naufrago prima dell’allontanamento arrivato a seguito della puntata andata in onda lunedì 16 maggio (qui l’articolo). Pochi giorni fa Mercedesz è tornata sull’argomento, confessando di aver avuto un colpo di fulmine per il fratello di Guendalina.

“Ho avuto un colpo di fulmine con Edoardo. Ma non è che l’ho avuto qui, o meglio non so se si può considerare tale. Perché io lui l’avevo già visto dall’Italia, lo guardavo in televisione”, ha detto. Ora tra i due c’è stato un riavvicinamento, ma ci ha pensato Arianna David a lanciare una bomba gossip su Edoardo Tavassi.

A Pomeriggio 5 lo scoop sull’ex di Edoardo Tavassi. “Tempo fa mi sono trovata in un bar, incontro questa persona e mi dice che è molto amico di Guendalina Tavassi, ci ha fatto le vacanze insieme, sono andati in Sardegna ecc… E parlocchiando mi fa ‘Ma lo sai che Edoardo vive da tempo con la sua ex fidanzata, una certa Lucia’”, ha detto l’opinionista. E ancora: “Io lì per lì neanche ci ho badato, perché ti parlo di mesi e mesi fa, quando però l’altra sera l’ho sentito in puntata, dico ‘Ecco lo vedi, il bue che dà cornuto all’asino’, ha fatto un casino con Mercedesz quando anche lui aveva questo segreto, quindi mi ha fatto sorridere questa cosa, spero esca fuori”.

