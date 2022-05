“Ora capisco tutto!”. Edoardo Tavassi si è fatto due conti. E Mercedesz finisce smascherata all’Isola

È naufragato tutto dopo poco tempo proprio mentre si pensava che all’Isola dei Famosi si stesse formando una coppia. I naufraghi in questione sono Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Anche Ilary Blasi ha provato a metterli sotto torchio per provare a capire se tra i due ci fosse qualcosa. “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare”, le parole del fratello di Guendalina Tavassi verso la figlia di Eva Henger.

Prima che Mercedesz Henger arrivasse sull’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi era abbastanza pigro e svolgliato, come hanno fatto notare gli altri naufraghi in più di qualche occasione. “Mi hanno detto degli uccellini qui sull’Isola, prima del mio arrivo tu stavi un po’ tanto sulla stuoia”. “Non è vero stavo anche in piedi davanti alla stuoia”, si difende lui, ma in verità prima che lei arrivasse sull’Isola succedeva proprio questo. Nel giro di poco tempo l’infatuazione è terminata ed Edoardo Tavassi ha detto chiaramente di non fidarsi di Mercedesz Henger.





Edoardo Tavassi Isola dei Famosi sospetti su Mercedesz Henger

“Non mi fido di lei”, ha sentenziato mettendo una pietra enorme sulla storia che stava per nascere. Mentre Mercedesz Henger ha ammesso: “Mi sono affezionata troppo velocemente. La cosa sembrava reciproca, non è che sono matta”. Anche Guendalina Tavassi è sospettosa nei suoi confronti: “Da quanto sapevo, lei prima di entrare stava con una persona. Quando è entrata ha detto che si era lasciata da neanche due settimane, quindi mi sono chiesta come fa in così poco tempo a cercare subito l’amore e dire che è presa da Edoardo”.

Nel frattempo sull’Isola sono arrivati due nuovi naufraghi: Gennaro Auletta e Luca Daffrè. Due aitanti giovani che rubano l’occhio per la loro bellezza e per il loro fisico scolpito. Sono i “Guapissimi”, come li ha ribattezzati Ilary Blasi, e il loro arrivo ha portato un po’ di scompiglio in Honduras, come è giusto che sia. L’Isola, del resto, andrà avanti fino al 27 giugno e, visto l’allungamento, c’è bisogno di aggiungere quel pizzico di pepe che non guasta mai. A catturare l’attenzione di Mercedesz Henger è stato Luca Daffrè, ex corteggiatore di Uomini & Donne, e naturalmente non si è fatta attendere la reazione di gelosia di Edoardo Tavassi. La figlia di Eva Henger, infatti, si è subito avvicinata al nuovo naufrago e si è lasciata intrattenere da una conversazione. “Se sei tu l’interessata mi fa anche piacere che mi racconti”.

Alla scena ha assistito Edoardo Tavassi che si è confidato con la sorella e con Carmen Di Pietro: “Sono stato rimpiazzato subito. Un’oretta, il tempo di recupero è di un’ora. Stava già chiacchierando con quelli nuovi. L’amore dura, mi diceva, poi in un’ora ti innamori di un altro, è così. Per la parte sentimentale lei sta già a posto. Prima piangeva al tramonto e ora…”, è l’amaro sfogo del naufrago. Edoardo Tavassi è rimasto piuttosto deluso, ma soprattutto ha iniziato a ragionare sull’atteggiamento di Mercedesz. “Mi sono fatto due conti e ho capito che mentre registrava la clip di presentazione in cui diceva di essere interessata a me, era ancora fidanzata. Quando è arrivata sull’Isola ha detto di essersi lasciata solo da qualche settimana”.

“Vince il reality”. Isola dei Famosi, fuori già il nome: grossa sorpresa per il pubblico