Edoardo Tavassi dopo Isola dei famosi è tornato a casa, in Italia. Tra i più grandi protagonisti di questa edizione del reality show, il concorrente che era sbarcato in Honduras in coppia con la sorella Guendalina è stato costretto al ritiro a una settimana dalla finalissima per un serio problema al ginocchio.

Una decisione molto sofferta ma obbligata, quella di Edoardo Tavassi. Dopo un brutto infortunio al ginocchio, infatti, i medici hanno deciso di non far continuare il percorso all’Isola dei famosi. “Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito la botta. Quando ho appoggiato il piede ho sentito uno ‘stuk’ e ancora uno ‘stuk’ e da quel momento non sono più riuscito a piegare il ginocchio”.





Edoardo Tavassi dopo Isola: subito l’incontro con la sorella Guendalina

“E da quel momento ho cominciato a piangere. La paura mia è stata da sempre non concludere l’Isola. L’avrei fatta pure da zoppo, ma purtroppo l’esito del medico è chiaro”, ha raccontato Edoardo Tavassi che ora, dopo il ritiro forzato all’Isola dei Famosi, ha fatto rientro in Italia anche se da molti viene considerato il vincitore morale di questa edizione.

È tornato a Roma con ben 15 kg in meno Edoardo Tavassi e ovviamente si è subito ricongiunto con i suoi affetti, sua sorella Guendalina in primis. È stata lei, attraverso il suo profilo Instagram, ad annunciare che in serata avrebbe finalmente rivisto il fratello, anche se come detto più volte in questi giorni sperava di vedere il suo trionfo all’Isola dei famosi. E invece cena insieme a Roma, alla presenza anche del fidanzato di lei, Federico.

Il tutto è stato documentato tra le Storie Instagram di Guendalina, con Edoardo Tavassi che dopo Isola si sentiva molto osservato al ristorante. “Che figura di m…”, ha esclamato l’ex naufrago effettivamente molto dimagrito. La serata è proseguita tra risate e scherzi e ovviamente con buon cibo dopo tanta fame in Honduras. Non resta che aspettare la puntata di lunedì, quando sarà sicuramente in studio.

