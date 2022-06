Guendalina Edoardo Tavassi fratello segreto. Pochi lo sanno, anche se con l’Isola dei famosi il pubblico ha imparato a conoscere molto bene le dinamiche familiari dei due ex naufraghi. In breve, quando i loro genitori Luciano Tavassi e Emanuela Fuin si sono lasciati, lei è stata cresciuta dal padre, mentre lui dalla madre.

All’Isola dei Famosi però il fratello segreto di Guendalina e Edoardo Tavassi non è mai stato citato. Quando nel corso del reality il naufrago ha ricevuto un videomessaggio da parte del padre, ha ricordato i suoi fratellastri più piccoli che Luciano ha avuto con la nuova compagna.





Guendalina Edoardo Tavassi fratello segreto: chi è Niccolò

Si chiama Niccolò Pietroluongo, il fratello segreto di Guendalina e Edoardo Tavassi che, come riporta il sito Biccy, ha incontrato i due ex naufraghi nel 2011, dopo la partecipazione di lei al GF: “Sono il figlio di Luciano Tavassi, papà di Guendalina. Ho sempre saputo di avere altri fratelli da qualche parte ma non ci siamo mai incontrati”, aveva raccontato al settimanale Visto.

“Tre anni fa, c’è stato il primo approccio. Sono stato contattato via Facebook da Emanuela Fuin, mamma di Guenda, che mi ha raccontato tutto. Sempre attraverso il social network, ho cominciato a parlare con Guendalina ed Edoardo ma non abbiamo mai avuto occasione di vederci. Per questo, devo dire grazie al GF. Dopo l’ingresso di Guenda in Casa, ho cominciato a seguirla e ho visto che eravamo molto simili. Quando è uscita dal GF, mi ha cercato e i nostri rapporti si sono intensificati”.

"Nella vita non ci siamo potuti confrontare per tanto tempo ma ti voglio un gran bene" Il videomessaggio di papà Luciano per Edoardo 💕 #Isola pic.twitter.com/DIOa8I70t3 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 20, 2022

E ancora, sempre il fratello segreto di Guendalina e Edoardo Tavassi: “Siamo riusciti a vederci da vicino solo a novembre dello scorso anno quando mi è venuta a trovare. Mi ha regalato un’emozione stupenda. Per la prima volta, conoscevo mia sorella”. Con papà Luciano, invece, zero rapporti: “Di lui non m’interessa nulla anche perché oggi c’è un’altra persona che considero come il mio vero padre. È l’uomo che ha sposato mia madre, mi ha dato il suo cognome e mi ha regalato la possibilità di diventare la persona che sono oggi, di fare quello che faccio, università compresa. Il papà di Guenda per me è un padre biologico, niente di più”.

“Si deve operare”. Infortunio Edoardo Tavassi, cosa è successo davvero all’Isola: parla Guendalina