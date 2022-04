I fratelli Tavassi si annunciano due dei protagonisti assoluti dell’Isola dei Famosi, arrivati in Honduras da poco hanno già dimostrato di che pasta sono fatti. Durante l’ultima diretta Edoardo ha avuto un pesante battibecco con Jeremias Rodriguez. La lite è scoppiata nella serata di ieri quando, ad Ilary Blasi, Edoardo Tavassi ha raccontato quelli che secondo lui sono stati i motivi della rottura del rapporto con Jeremias del quale, aveva assicurato, di fidarsi moltissimo.



“Ho scoperto che il problema fosse che parlavo con Nicolas. Ha detto “chi è amico del mio nemico, è mio nemico”. Ma che abbiamo 12 anni? La cosa che mi dispiace è che con un amico ti confidi e gli ho detto che c’è stato un periodo in cui ero in difficoltà economiche e ho chiesto aiuto a mia sorella, perché non avevo abbastanza soldi. Mi fidavo, ma lui davanti alle telecamere ha detto “a 40 anni ti fai campare da tua sorella”. Parole risuonate in tutta l’Isola dei Famosi e destinati a sollevare un polverone. Come un polverone sollevano le dichiarazioni dei due fratelli.





Isola dei Famosi, il racconto di Guendalina ed Edoardo commuove tutti





All’Isola dei Famosi Edoardo e Guendalina Tavassi hanno raccontato i retroscena delicati della loro infanzia. I genitori si sono separati che loro avevano 5 e 6 anni. La divisione è stata molto burrascosa e per questo il giudice deliberò che dovessero essere i bambini a decidere se rimanere con papà e mamma. “Non auguro a nessuno la mia infanzia – ha esordito Edoardo -. Abbiamo passato anni terribili tra assistenti sociali e tribunali”.



Poi ha parlato Guendalina Tavassi: “È stata una schifezza che un giudice facesse decidere a due bambini con chi stare. Separarci è stata una cattiveria che non comprendo. Potevamo vederci solo qualche ora a settimana neanche nelle feste”. In pochi minuti è sceso il gelo all’Isola dei Famosi. “Quando mi hanno levato Guendalina io sono stato malissimo. Io non riuscirei a vivere senza mia sorella”. Ha aggiunto Edoardo.



E ancora Guendalina ha ripres: “In tutti i casini che ci sono nella mia vita lui è una delle poche certezze che io ho. Mia madre era piccola mi ha fatto che avevo 17 anni io ho capito ora della difficoltà di diventare genitori così piccoli. Però per errori fatti perché loro erano piccoli abbiamo sofferto noi”. Parole che hanno commosso e che hanno stretto tutto il pubblico dell’Isola dei Famosi intorno ai due fratelli.

