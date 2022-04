“Lui e la sorella…”. Jeremias Rodriguez, accuse fastidiose all’Isola dei Famosi: “Non doveva dirlo a nessuno”

Puntata decisamente sopra le righe quella di ieri de l’Isola dei Famosi. Come da previsione gli eliminati sono stati Floriana Secondi e Clemente Russo. Ma non sono stati loro i grandi protagonisti di una serata caratterizzata dal malore di Nicolas Vaporidis. È successo dopo la prova Girarrosto. Prova storica e anche molto temuta all’Isola dei Famosi 2022. Alvin ha spiegato che Nicolas Vaporidis aveva avuto un malore e che quindi era sotto osservazione dei medici dell’Isola dei Famosi 2022. “Non si è sentito bene dopo il Girarrosto, adesso sta facendo dei controlli. Tra poco tornerà qui con noi”.



Dopo circa mezz’ora, dallo studio dell’Isola dei Famosi 2022 Ilary Blasi ha annunciato il ritorno di Nicolas Vaporidis, che a molti è sembrato ancora frastornato: “Eccolo è tornato tra noi! Come stai tutto bene vero? Sono contenta, allora andiamo avanti con le nomination”. E prima della nomination c’è stato il durissimo confronto tra un naufrago e Jeremias Rodriguez.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi attacca Jeremias Rodriguez







Il naufrago in questione è Edoardo Tavassi, arrivato da una settimana in Honduras insieme alla sorella Guendalina. Già nel corso del day time gli animi tra i due si erano accesi con uno scambio di accuse poi esploso nel corso della diretta. Edoardo ha infatti esternato tutta la sua delusione per l’atteggiamento del naufrago.



“Ci sono rimasto male, perché quando sono arrivato all’Isola lui è stato il primo che abbia abbracciato, pensavo di aver trovato un potenziale amico. Poi è cambiato dal giorno alla notte, ma non mi ha detto perché”. Tavassi spiega i motivi del distacco presunto di Jeremias nei suoi confronti all’Isola dei Famosi: “Ho scoperto che il problema fosse che parlavo con Nicolas. Ha detto “chi è amico del mio nemico, è mio nemico”.



E ancora: “Ma che abbiamo 12 anni? La cosa che mi dispiace è che con un amico ti confidi e gli ho detto che c’è stato un periodo in cui ero in difficoltà economiche e ho chiesto aiuto a mia sorella, perché non avevo abbastanza soldi. Mi fidavo, ma lui davanti alle telecamere ha detto “a 40 anni ti fai campare da tua sorella”. La risposta di Jermias, davanti agli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi, non si è fatta attendere: “Quello che ho detto non me l’ha detto Edoardo, perché è stata Guendalina a raccontare questa cosa di suo fratello”. Ne battibecco è entrata anche Vladimir Luxuria, al quale Jeremias ha risposto: “Ho detto che loro parlano solo di soldi e followers”.

