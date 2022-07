“Ancora più magro”. Dopo l’Isola dei famosi Edoardo Tavassi è un altro. In tutti i sensi

Edoardo Tavassi dimagrito dopo l’Isola dei famosi. Ancora di più, a quanto pare. Come la maggior parte dei concorrenti, anche il fratello di Guendalina Tavassi ha perso peso in Honduras. E come tutti si è sottoposto alla ‘prova dello specchio’ prima di rientrare in Italia.

E su Instagram ha pubblicato la reazione che ha avuto alla vista del suo nuovo fisico, evidentemente più asciutto rispetto all’arrivo in Honduras. “Ma che è vite al limite?”, ha detto Edoardo Tavassi appena si è visto allo specchio. “Sono magro! Spiagge di Roma arrivo”, ha detto ancora l’ex naufrago nel filmato pubblicato sui social.





Edoardo Tavassi dimagrito dopo l’Isola: “Ancora di più”

È passato un mese dalla finale dell’Isola dei Famosi, che Edoardo Tavassi ha saltato per un soffio: si è infatti dovuto ritirare pochi giorni prima per via di un serio infortunio al ginocchio. Adesso è sicuramente molto più popolare di prima, ma ha raccontato sui social di esser tornato alla sua vita quotidiana dopo l’esperienza in tv.

Dopo l’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha ripreso la sua attività da videomaker, un lavoro che lo vede collaborare con la sua migliore amica Lucia per aziende più che altro sanitarie. Ma tra le tante domande ricevute in queste ore, l’ex naufrago ha risposto anche a quella sul suo fisico. A qualcuno è infatti parso ancora più dimagrito.

“Ciao Edo! Sbaglio o ti vedo ancora più magro? Fai una dieta?”, gli ha domandato un utente di Insatgram. E lui ha spiegato di aver cambiato abitudini alimentari dopo essersi dimagrito in Honduras. Ha rinunciato a “abbuffatte” nei fast food in favore di un regime sano. “Sto attento perché non voglio essere Babbo Natale incinta di nuovo”.

