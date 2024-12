Si dice che Helena Prestes voglia abbandonare il Grande Fratello e anche che la produzione del reality stia facendo di tutto per convincerla a restare. A rivelarlo è stato l’account X Agent Beast, molto informato su ciò che accade dietro le quinte del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Anche Helena ha minacciato di abbandonare la Casa. La produzione lavora per convincerla a restare”, si legge sull’account X.

Non ci sono conferme ufficiali ma è vero che nei giorni scorsi la modella brasiliana aveva reso noto il suo malessere: “O sto qua a sopportare o semplicemente me ne vado”. Le reazioni del pubblico allo scoop su Helena sono state ovviamente diverse, ma molti sostengono che senza di lei il GF non ha senso: “Così chiudono”, “No Helena no GF”, si legge tra i tanti commenti.

GF, Helena sul piede di guerra

Non è uscita, almeno per il momento, e a giudicare da quanto diffuso con l’ultimo daytime Helena Prestes non solo è ancora in casa ma anche più agguerrita del solito. In sauna, come mostra il video che trovate qua sotto, si è lasciata andare ad alcune affermazioni decisamente pesanti su Lorenzo Spolverato. Senza mezzi termini, ha definito il collega un “narciso pazzo” e sottolineato come le conversazioni con lui non abbiano portato mai a nulla di costruttivo.

Nel dettaglio, ha descritto Lorenzo come una persona che la prosciuga dal punto di vista emotivo, aggiungendo che il suo atteggiamento sarebbe dettato da un ego smisurato. E lei si sente costantemente “in mezzo” alle dinamiche della casa: “Io sarò in mezzo finché sarò qua. La mia frase è per fargli capire che io sono qua come concorrente, sono sempre in mezzo. Se tu vuoi additarmi come provocatrice, queste cose qua che sai che non sono, il lotto contro”.

Non solo. Helena Prestes ha anche chiarito di essere pronta a giocare in modo più strategico contro Lorenzo: “Adesso inizio a giocare contro di lui veramente, perché capisca che se mi metto a commentare la situazione diro sempre quello che penso”. E Shaila Gatta? Non è mancata una frecciatina sulla sua storia con Lorenzo: “Lui non è innamorato di lei, ma per niente”.