Momento di sofferenza per Caterina Balivo, che nella puntata di mercoledì 22 gennaio si è soffermata su un lutto che ha colpito tantissime persone. C’è una persona molto conosciuta che purtroppo è morta nelle scorse ore, generando un dolore immenso. Se n’è andato per sempre prematuramente, dopo un improvviso peggioramento del suo stato di salute.

Caterina Balivo ha esordito in diretta parlando di questo lutto. Ha voluto anche leggere delle bellissime parole, scritte dal direttore dell’intrattenimento della Rai, Angelo Mellone, che ha voluto sottolineare le caratteristiche più belle di chi purtroppo non è più in vita dalla giornata del 21 gennaio.

Caterina Balivo in lutto, l’annuncio a La volta buona: “Morto troppo presto”

Queste le parole di Angelo Mellone, riportate integralmente da Caterina Balivo nell’annunciare questo lutto: “Te ne sei andato così da ragazzaccio dispettoso, da biker che non vuole perdere tempo con i convenevoli. Chissà dove sei e se potrai ammirare quella perfezione nell’arte che hai inseguito e raccontato per tutta la vita”.

Caterina ha invece detto: “Prima di cominciare vogliamo ricordare Luca Beatrice, critico d’arte e presidente della Quadriennale di Roma, che ci ha lasciati a soli 63 anni“. Applausi in studio al momento del ricordo dell’uomo. Il saggista originario di Torino è deceduto all’ospedale Molinette, dove era staro ricoverato in seguito ad un malore improvviso. Era poi stato il fratello a comunicare la sua scomparsa.

Luca Beatrice aveva una laurea in Lettere, ottenuta all’università di Torino. Era stato il curatore di molte mostre d’arte in Europa e attualmente era il presidente della Quadriennale 2025, un’esposizione dedicata all’arte contemporanea italiana.