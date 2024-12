Dopo giorni di voci e speculazioni, è arrivata la conferma ufficiale da parte dell’ex volto di Temptation Island: la coppia si è lasciata. La notizia arriva dopo diverse settimane di silenzio da parte della coppia, che aveva destato molta attenzione durante la loro partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island. I due, infatti, erano stati protagonisti di una relazione tempestosa, caratterizzata da alti e bassi, che aveva appassionato e diviso il pubblico.

Nonostante le difficoltà, avevano deciso di darsi una seconda possibilità al falò di confronto, ma evidentemente qualcosa è cambiato nel tempo, portandoli alla rottura definitiva. E così, dopo diverse voci che circolavano da qualche giorno, l’ex volto del reality delle tentazioni ha annunciato la rottura dal suo fidanzato.

Temptation Island, Jenny e Tony si sono lasciati

Jenny Guardiano, che ha preferito mantenere il riserbo nei giorni scorsi, ha scelto di parlare tramite alcune storie sui social, confermando la fine della sua relazione con Tony Renda. Lo ha fatto in un messaggio pubblicato sui social, spiegando ai suoi fan che sta vivendo un momento non semplice e per questo motivo aveva deciso di non parlare. “Era insieme al fratello e teneva in mano un sacco di buste piene di vestiti. Piangeva molto, era visibilmente disperata”, spiegava la fonte del recente gossip.

La segnalazione era arrivata all’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni che aggiungeva: “Nel paese di Jenny tutti sanno quanto lui l’abbia trattata male e manipolata dal giorno zero. E quanto lei invece abbia sempre cercato di far apparire bene Tony sui social per ripulirgli l’immagine poiché teneva veramente a lui”.

Oggi la conferma da parte di Jenny: “La relazione con Tony è finita purtroppo. Sicuramente non è semplice, già per tutto quello che sto vivendo. Ho preferito il silenzio fino adesso per rispettare questo momento della mia vita, però dato che sono arrivate queste segnalazioni, voglio dissociarmi dai suoi comportamenti. Lo faceva prima, lo fa adesso, non cambia niente”.

La coppia aveva già mostrato segni di difficoltà nel corso del reality, ma la scelta di rimanere insieme al termine del programma aveva lasciato intendere che potessero superare le problematiche. Le recenti voci però avevano alimentato dubbi sulla loro relazione: dopo la fine di Temptation Island, infatti, si parlava di un possibile allontanamento tra i due, anche perché Tony aveva smesso di seguire Jenny sui social. Ora, con la conferma della rottura, si chiude un capitolo che ha segnato uno degli amori più discussi del programma di Canale 5.