“Dobbiamo dire una cosa su mamma”. Grande Fratello, parlano i figli di Beatrice Luzzi. Le loro parole sono molto intense e toccanti. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire perché questi ragazzi hanno deciso di rivolgersi direttamente ai follower e fan della madre. Intanto mettiamo nella vicenda un po’ di contesto. Il Grande Fratello 2023 è agli sgoccioli: stasera infatti terminerà l’avventura di tutti loro, compresa quella di Alfonso Signorini che ancora non è chiaro se tornerà l’anno prossimo o meno.

Dopo tanti, tanti giorni, 197 per la precisione, è ora di tirare le somme e tornare a casa. La favorita per i bookmakers è sempre Beatrice Luzzi ma non si avrà la conferma fino a che Alfonso Signorini non la decreterà regina di questa edizione. Fino a quel momento, tutto è possibile. E chiaramente le diverse fanbase stanno facendo di tutto per votare e far votare i loro beniamini. Ed ecco che in tutto questo si intromettono, sempre con educazione e rispetto, i figli di Beatrice Luzzi.





Valentino ed Elia, questi i nomi dei bambini che abbiamo iniziato a conoscere, hanno deciso di parlare con i fan della mamma e hanno detto di fronte ai loro telefoni: hanno lanciato un appello sui social per tentare di raccogliere i voti necessari perché ciò accada. “Cari fan, prima di tutto vogliamo ringraziarvi. Avete abbracciato Beatrice dal primo giorno, l’avete protetta e incoraggiata. Con i vostri commenti, gli aerei e i voti ci avete fatto sentire più al sicuro”, dice Valentino sui social.

Poco dopo prende la parola anche Elia e dice: “Domani si decide tutto e sappiamo solo una cosa: se voteremo con il cuore sarà sempre un successo. La nostra e la vostra vittoria più grande. Forza, resistiamo e vinciamo”. I ragazzi però non sono i soli a cercare di far pressione sui follower. Anche tanti altri famosi stanno tentando questa strada tra cui Elena Sofia Ricci che di recente ha pubblicato un video mentre spiega le ragioni per le quali le persone dovrebbero votare Beatrice Luzzi.

Riusciranno gli amici e i parenti di Beatrice Luzzi a farla vincere? Secondo i sondaggi la donna potrebbe addirittura farne a meno, visto che è la favorita del programma con percentuali bulgare. Appuntamento alle 21:35 su Canale 5 per la finalissima del Grande Fratello 2023.

