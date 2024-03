Mancano poche ore alla conclusione del Grande Fratello. Questa sera, lunedì 25 marzo Alfonso Signorini proclamerà il vincitore di questa edizione. In finale se la vedranno Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero e Simona Tagli, mentre questa sera si aggiungerà come sesto e ultimo finalita uno tra Sergio D’Ottavi, Letizia Petris e Greta Rossetti.

Iniziato l’11 settembre dello scorso anno, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli come esperta dei social, chiuderà i battenti nella serata di lunedì 25 marzo. La finale è stata anticipata anche a causa degli ascolti crollati negli ultimi mesi, segno che forse il pubblico si è stancato di seguire le vicende dei gieffni.

Grande Fratello, Beatrice ordina le pizze per scherzo ma arrivano davvero

Tra i tanti fandom, i Luzzers, i fan di Beatrice Luzzi, incoronata prima finalista di questa edizione del Grande Fratello con oltre il 60% delle preferenze, sono sicuramente i più attivi sui social e in queste ore hanno pubblicato un video che ha fatot divertire tutto il pubblico del Grande Fratello, anche chi in questi mesi non ha particolarmente amato l’attrice.

Beatrice, stanca di essere rinchiusa in camera, ordina delle pizze su un foglio di carta per tutti i concorrenti. Chiede ai gieffini rimasti in casa come vogliono le pizze e rivolgendosi alla telecamera ha detto: “Per la piccola Leti la pizza con salsiccia e funghi, con olio piccante, per la piccola Greta wurstel e patatine, poi la portate anche allo zoo, poi abbiamo per il nostro Sergio che è international, una rossa con rucola, pachino e bufala tutto a crudo”.

E ancora: “Per me una col prosciutto crudo messo dopo, senza mozzarella. Per me, Beatrice. Per la nostra amata Perla abbiamo la pizza PPP, porcini, patate e provola. Se non avete i porcini e la provola vorrebbe una margherita con scaglia. Di che cosa? Di parmigiano”, ha detto tra le risate di Perla, Greta e Letizia. “Poi, per favore, crocchette e supplì per tutti”, ha detto ancora Beatrice rivolgendosi alla telecamera del Grande Fratello. “Poi la birra e quella bevanda marrone, avete capito?”.

Dopo il siparietto, i concorrenti del Grande Fratello hanno ricevuto una bellissima sorpresa: le pizze che avevano ordinato per scherzo sono arrivate in casa. I gieffini rimasti in casa sono rimasti senza parole e si sono riuniti a tavola per gustare le pizze. “Bea❤️❤️❤️ sei la nostra regina”, “Grande Bea”, “Il GF ai piedi di Beatrice”, “Lo hanno fatto davvero, Beatrice regina del Gf”, sono solo alcuni dei commenti ai video.