È il giorno della finale del Grande Fratello. Dopo più di sei mesi di convivenza forzata, stasera il loft di Cinecittà si svuoterà e poi si spegneranno per sempre le luci. Prima di arrivare al fatidico momento della proclamazione del vincitore, ci sarà un altro passaggio cruciale: Alfonso Signorini rivelerà, in base ai risultati del televoto, il nome dell’ultimo finalista.

In sfida ci sono Sergio, Letizia e Greta. Ognuno di questi concorrenti ha avuto un percorso diverso all’interno della casa. Letizia è una dei veterani e può contare sul supporto dei “paoleti”. Sergio dei tre è l’ultimo ad aver varcato la porta rossa, ma in pochi mesi è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico per la sua simpatia. E poi c’è Greta. Per l’ex tentatrice di Temptation Island una esperienza che l’ha portata a doversi confrontare con le proprie insicurezze e a rimettersi in gioco in amore.

Grande Fratello, la mamma di Greta parla senza freni a poche ore dalla finale

Tra i momenti che hanno segnato la permanenza della giovane modella nella casa, c’è stata la visita di mamma Marcella. Il pubblico del reality è abituato ormai alle interferenze da parte dei famigliari dei concorrenti. La mamma di Greta in questo senso è uno dei personaggi più invadenti delle ultime edizioni. Un protagonismo che ha volte è stato giudicato fin troppo sopra le righe.

Mamma Marcella è tornata a parlare da poco della figlia, sopite di Radio Radio. Si discuteva del possibile vincitore di questa sera. “Secondo me potrebbero vincere o Massimiliano o Beatrice – ha detto la donna – però a volte il Grande Fratello ti stupisce, non ho mai pensato che Greta possa vincere, non per cattiveria, ma sono molto obiettiva e realista”.

“Ci sono tanti fan – ha aggiunto Marcella – perché dovrei guardare mia figlia, non vedo l’obiettività. Io spero che al televoto con Letizia e Sergio vinca Letizia, Greta ha pochi fan, non ce ne sono tanti fuori, la bontà non vince mai, lei è come la vedete, un po’ ingenua, ancora non ha imparato questo che nella vita non si può essere sempre gentili. Glielo insegnerà la sorella più piccola. Dai tanti commenti che leggo piace più la crudeltà che la bontà, ecco perché non vedo Greta come finalista”.

Marcella si è espressa anche sull’amicizia tra Perla e Greta: “Il momento più bello del percorso di Greta è stato il chiarimento con Perla, le vedo molto unite e spero che fuori Perla non si faccia condizionare dal fandom che ne dice di tutti i colori su di lei e spero che non si faccia condizionare da nessuno perché sarebbe un peccato dopo questo percorso, le vedo molto affiatate e mi dispiacerebbe. La mia vittoria è questa perché io a Greta l’ho sempre detto di parlare con Perla e chiarirsi”.