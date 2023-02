Aria di maretta al GF Vip 7 tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. I due, molto vicini all’inizio del reality, si sono scambiati qualche attenzione, per così dire. Poi però le cose si sono raffreddate con lo zampino geloso del marito della De Donà. A quel punto i due hanno preso strade diverse ma sempre convergenti, ogni tanto. Ed è per questo che se Giaele ha qualcosa da dire ad Antonino, lo fa senza remore, soprattuto dopo l’avvicinamento sospetto di Antonino nei confronti di Ginevra Lamborghini.

L’ultima discussione, solo in ordine temporale, è avvenuta nel pomeriggio di domenica 5 febbraio 2023. Nella casa, Giaele De Donà è sbottata dopo che l’uomo ha ricominciato a dire di voler uscire e tornare a casa. A quel punto la ragazza non ci vede più e afferma con un tono non proprio amichevole: “Ma perché poi questi discorsi fanno cadere le braccia. ‘No io non vedo l’ora di andare a casa’. Senti amo dici queste cose da quattro mesi, quando sei contentissimo di rimanere qua”.

“Dice che vuole uscire”. GF Vip 7, cosa sta succedendo

E ancora: “Quando sento questi discorsi mi viene la pelle d’oca. In realtà lui fa di quei discorsi“. Come riportato anche da Biccy, se vuole, Antonino, può uscire tranquillamente dalla porta rossa senza rincorrere in sanzioni o altro. Com’è noto infatti, a fine dicembre è stato chiuso il contratto firmato dai gieffini entrati a settembre, per questo Spinalbese può uscire senza grosse problematiche (come per esempio ha fatto Luca Salatino).

Giale contro il parrucchiere 🔥🔥🔥🔥. Finalmente qualcuno che ha avuto le 🏐 🏐 di sbattergli la verità in faccia!!! E chi se non lei??? #GFvip #oriele #gioiellers #incorvassi #thepisis pic.twitter.com/r5pY6IYuXm — ✨Alessia Amanim ✨ (@alessiaamanim) February 5, 2023

L’uomo invece, soprattutto dopo l’operazione, ha deciso di rientrare e fare la parte di quello che non vorrebbe essere lì. Non solo, in molti hanno notato che da quando è rientrato, Antonino sembra abbia cambiato strategia: è sempre distante da ogni dinamica e guai se si mette in mezzo a qualche pasticcio.

Giaele: "Antonino basta fare il perbenista, dici che te ne vuoi andare da quattro mesi e intanto sei ancora qui, perché ti piace tantissimo stare qui."



Questo concetto 👏🏻👏🏻#GFVIP — stargirl ; (@quandilfaitnoir) February 5, 2023

Ora infatti sembra essere diventato il ‘vecchio saggio’ della casa. Ha voglia di rivedere la figlia come spesso dice a ogni inquilino della casa? Bene, se proprio non ha voglia di stare lì dentro, prenda la valigia, passi dalla porta rossa e se ne vada. E invece eccolo lì, Spinalbese, l’ex di Belen. Secondo voi il parrucchiere ha voglia di tornare al salone o restare in ferie ad accrescere la sua popolarità?

