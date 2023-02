Edoardo e Antonella, nuovo scontro in casa tra i due fidanzati. Discussioni, liti, gelosie e momenti di sconforto, i due vipponi hanno dato vita a uno dei rapporti più turbolenti che si ricordino nella storia del reality show di Canale 5. Insomma, non si sono fatti mancare nulla. Dalle liti, alle promesse d’amore, i Donnalisi continuano a fornire parecchio materiale agli appassionati del GF Vip 7 e ad Alfonso Signorini.

Dopo settimane di lontananza, Edoardo e Antonella si sono riavvicinati ma nelle scorse ore hanno avuto una clamorosa lite. Una battuta sulla camicia di Antonino ha scatenato la gelosia di Edoardo che, risentito, si è infuriato con Antonella. Dopo una domanda di Andrea su una camicia, l’ex schermitrice si è lasciata sfuggire un apprezzamento sugli indumenti dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez scatenando la furia di Donnamaria.

Edoardo e Antonella, nuova lite al GF Vip 7: lui la spinge

Edoardo si è infuriato con Antonella perché qualche mese fa, per far ingelosire il fidanzato, la Fiordelisi indossò proprio una camicia di Antonino. Antonella ha subito corretto il tiro, minimizzando l’affermazione. In fondo, stava solo scherzando. A nulla, però, sono valse le sue spiegazioni. Edoardo non vuole saperne e si mostra molto indispettito.

Donnamaria ha motivato le ragioni del suo risentimento: nonostante sappia che certe provocazioni lo feriscono, la vippona continua a farle, infischiandosene dei suoi sentimenti. Edoardo spiega ad Antonella di non voler litigare e le chiede di non parlare. Per Antonella la reazione del fidanzato è esagerata, anche alla luce del suo comportamento con alcune ragazze della casa. Era solamente una battuta innocente su una camicia. “Sono passati due mesi” ha spiegato lei.

se edoardo non ha mai spinto antonella questo deve essere il suo gemello #donnalisi #gfvip pic.twitter.com/reUtR1hW4N — ele⚡️ (@vuoibroccolii) February 5, 2023



A questo punto Edoardo l’ha zittita e ha compiuto un gesto che ha fatto scatenare il web. Donnamaria ha più volte spinto Antonella nel tentativo di chiudere la discussione. Un gesto molto criticato dal popolo del web. “Ti prego Antonella, fatti rispettare. Perché non sono reali sti scatti”; “Ma che schifo, levale le mani di dosso!”, “Non mi piace Antonella, non mi fa impazzire Edoardo, ed insieme sono solo tossici. Ma queste immagini sono veramente brutte da vedere. Direi che è arrivato il momento di prendere provvedimenti”, si legge su Twitter.