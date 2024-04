“Voglio dire una cosa ad Alvin”. Isola dei Famosi, le parole di Vladimir Luxuria sull’ex inviato in Honduras del programma. La storica spalla di Ilary Blasi infatti, quest’anno è stata sostituita dalla bellissima e sempre conturbante Elenoire Casalegno. La donna, che per un attimo ha fatto vedere un po’ il suo prosperoso décolleté in diretta, ha dato prova di grande professionismo all’Isola 2024.

Eppure in tanti, sopratutto i più nostalgici, non hanno potuto fare altro che confrontare i due inviati: da una parte la nuova, fresca di imporsi nel panorama televisivo e il ‘vecchio’ sempreverde Alvin. E chiaramente anche Luxuria sa bene che il confronto c’è e ci sarà nel corso di queste lunghe ed intense settimane. È per questo che prima ha voluto citare e ringraziare la padrona di casa storica, Ilary Balsi. Vladimir ha detto durante la serata d’esordio: “Anche per me è un pò una prova, sono la prima naufraga dell’Isola dei Famosi”.





“Mi piacerebbe trasmettervi le stesse emozioni che sento io quanto sento la sigla e vedo quest’isola. Sarà un film meraviglioso e questo è solo il primo capitolo. Saluto Simona Ventura, naufraga con me nel 2008, Nicola Savino, con cui sono stata inviata, Alessia Marcuzzi che mi ha voluta come opinionista. Dulcis in fundo la mia amica (Ilary Blasi, ndr), ieri ci siamo sentite, so che ci guarda dal divano. Grazie per le belle parole che mi hai detto di incoraggiamento”.

Tornando invece ad Alvin, non sappiamo perché non sia stato riconfermato nel suo ruolo e neanche ad un passaggio in studio come opinionista ad esempio. In molti stanno pensando che l’uomo abbia voluto dire di no, autonomamente, per sperare ad un cambio di carriera. Vladimir Luxuria allora, sempre molto carina e rispettosa dei ruoli, ha fatto sapere riguardo l’ex inviato: “Un grandissimo inviato dell’Isola dei famosi, tante edizioni fatte, ci siamo sentiti”.

Vladimir: “Abbiamo scoperto che non cammina sulle acque” ⚰️⚰️⚰️@IsolaDeiFamosi #isoladeifamosi pic.twitter.com/2IkAeVIPeD — Stella🤍 (@Ros72002017) April 17, 2023

Poi dice: “Un grande bacio a lui, ciao Alvin“. Dobbiamo dirlo in effetti: Alvin nel corso degli ultimi anni ed edizioni del format, si era dimostrato un grande uomo di televisione. I suoi interventi, la sua premura verso i naufraghi e la sua simpatia lo avevano ben presto portato nel cuore di tutti i telespettatori, nessuno escluso. Ora tutti gli occhi sono puntati su Eleonoire Casalegno, il suo sarà il compito piò ostico visto il confronto naturale.

