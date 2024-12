Al Grande Fratello un concorrente dovrebbe essere ben presto eliminato. Non ci sarebbero molte chance di permanenza e quindi la preparazione delle sue valigie sarebbe imminente. C’è chi invece può ritenersi molto tranquilla, dato che le ultime informazioni hanno riportato una sorta di plebiscito verso una concorrente e numeri sconfortanti per altri gieffini.

Ma in particolare c’è un concorrente che al Grande Fratello dovrebbe essere eliminato, salvo colpi di scena che dovrebbero avvenire in questi giorni prima della nuova puntata in diretta programmata per lunedì 30 dicembre. C’è chi dunque non trascorrerà il Capodanno nella casa più spiata d’Italia, ma dovrà organizzarlo al di fuori del reality show.

Grande Fratello, concorrente ormai quasi eliminato: cosa si è saputo

Questa brutta notizia sul concorrente del Grande Fratello è nata da un sondaggio, pubblicato dal sito Angolo delle Notizie. Stando a quanto raccolto fino alla giornata del 26 dicembre, c’è un gieffino quasi eliminato dato che il pubblico gli riserverebbe davvero pochissimi voti.

Al sicuro è Zeudi, che conquisterebbe ben il 61,5% dei voti secondo questo sondaggio. Poi abbiamo Bernardo al 18,2% e Maria Monsè con la figlia Perla Maria al 12,5%. Queste ultime erano date per spacciate fino a pochi giorni fa, ma dovrebbero farcela a rimanere in casa. Pronto all’addio invece Emanuele, che non andrebbe oltre il 7,8% delle preferenze e quindi sarebbe decretata la sua eliminazione dalla trasmissione.

Emanuele Fiori, 28 anni, è un fisioterapista così come suo fratello Daniele. I due hanno aperto insieme un centro di fisioterapia a Milano. Ama il calcio e la disciplina brasilian jiu jitsu. E ora la sua avventura al GF sarebbe già al capolinea.