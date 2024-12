La Corrida, il concorrente mette in imbarazzo Amadeus. Come sta procedendo il cammino del conduttore passato dalla Rai al Nove? C’è grande curiosità e pure qualche commento non proprio piacevole come quello di Gerry Scotti. Il collega di Ama ha fatto notare: “non ho visto tutto questo grande evento nel ritorno della “Corrida”, si camuffano da eventi i ritorni di cose già viste”.

Inoltre il programma “Chissà chi è” non ha ottenuto il successo sperato e dovrebbe chiudere in anticipo. Si parla di dicembre 2024, dunque lo show non dovrebbe arrivare al 2025. Intanto nella serata di ieri, mercoledì 4 dicembre, è andata in onda una nuova puntata de “La Corrida” e uno dei concorrenti ha messo in imbarazzo Amadeus parlando proprio del suo recente passaggio dalla Rai al Nove.

Leggi anche: “Finita malissimo”. Amadeus, la decisione peggiore dopo il flop in televisione





Il concorrente chiede ad Amadeus: “Sei lo stesso che stava alla Rai?”

Tra i protagonisti della quinta puntata de La Corrida c’è stato il simpatico Giovanni. Il concorrente si è esibito nell’imitazione di alcuni animali. Dopo la performance l’uomo ha rivolto una domanda ad Amadeus, manifestando un suo dubbio: “Ma tu sei lo stesso Amadeus che stava alla Rai?“.

“Siccome ti ho sempre visto dalla televisione – ha continuato Giovanni – adesso mi sembri diverso”. Amadeus, un po’ sorpreso, si è subito ripreso e ha ribattuto: “Era meglio quello che stava alla Rai o è uguale?“. Tra la risate del pubblico il concorrente ha risposto: “Hai fatto bene a lasciare la Rai...”.

– Sei lo stesso Amadeus che stava in Rai?

• Era meglio quello che stava alla Rai?

– No, hai fatto bene a lasciare la Rai pic.twitter.com/plJWE2nNIm — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 4, 2024

A quel punto Amadeus ha esclamato: “No!”. Probabilmente il conduttore non si aspettava di parlare proprio di questo argomento. All’annuncio dell’addio alla Rai Ama aveva dichiarato: “Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento. Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi”. Ora al Nove ha iniziato una nuova fase della sua carriera, anche se i risultati, forse, non sono ancora all’altezza del suo nome.

“Ma mi prendete in giro?”. La Corrida, Amadeus di sasso per quei due concorrenti sul palco