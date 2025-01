Ancora un colpo di scena su Federica Panicucci, infatti Mediaset avrebbe cambiato idea e preso una decisione importante sul suo futuro. Ormai il suo destino pareva essere segnato, invece ecco che a pochi giorni dall’Epifania ha ricevuto una notizia inaspettata. E da adesso in poi dovremmo quindi assistere nuovamente a qualcosa che farà piacere al pubblico.

Federica Panicucci non aveva commentato le precedenti indiscrezioni e nemmeno stavolta ha rotto il silenzio, ma sicuramente questa news potrebbe farle tirare un sospiro di sollievo. La decisione di Mediaset sarebbe completamente differente, rispetto a quanto si era paventato fino a pochi giorni fa.

Federica Panicucci, altro colpo di scena: nuova decisione di Mediaset

A riferire tutto è stato il sito DavideMaggio, infatti è stata presa una decisione da Mediaset sia su Federica Panicucci che su Roberto Poletti. Entrambi conducono il programma Mattino 4 su Rete 4 e fino a poco fa sembrava certa la clamorosa cancellazione della trasmissione, nonostante ascolti tv non negativi. Ma ora c’è stato il dietrofront.

La Panicucci tornerà infatti in onda con Poletti già a partire da martedì 7 gennaio per condurre Mattino 4. Nessuno stop definitivo per il programma, che dunque potrà continuare a tenere compagnia ai telespettatori. Per i due conduttori c’è ora la ritrovata serenità.

Mattino 4 torna su Rete 4!

Contrariamente a quanto riportato nei giorni scorsi, #Mattino4, condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, sarà regolarmente in onda su Rete 4 a partire da martedì 7 gennaio 2025, dalle 10:55 alle 11:55.

Salvo ulteriori cambiamenti 📺✨ pic.twitter.com/P2GeuWAZ5y — MaccheTiVu (@macchetivu) January 4, 2025

L’inizio di Mattino 4 è previsto per le ore 10.55 e terminerà alle 11.55. Ovviamente se non dovessero esserci altri cambiamenti.