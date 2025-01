Colpo di scena al Grande Fratello. Un concorrente sarebbe stato insieme ad una conduttrice di punta di Mediaset, ovvero Federica Panicucci. Una notizia che finora non era mai uscita fuori, ma che nelle ultime ore sta tenendo banco in rete. Proprio il gieffino in questione avrebbe rotto il silenzio in casa su questa vicenda, come testimoniano i diversi post pubblicati dagli utenti sul social network X.

Nella prossima puntata del Grande Fratello Signorini potrebbe chiedere delucidazioni su questo presunto rapporto amoroso. Il concorrente sarebbe stato con una popolare conduttrice, ma mai questa notizia era emersa. Vediamo insieme per quale motivo il pubblico è rimasto a bocca aperta.

Grande Fratello, Bernardo è stato con una conduttrice Mediaset? La voce bomba

Era stato Biagio D’Anelli su TikTok, come ricordato dal sito Biccy, ad aver già dato un mese fa la notizia relativa a Bernardo. Il concorrente del Grande Fratello era stato dato in passato legato a una conduttrice Mediaset, ma il nome di quest’ultima è venuto fuori solo ora proprio grazie al fratello di Jovanotti, che lo avrebbe confessato agli altri coinquilini.

Secondo alcuni utenti, Bernardo avrebbe detto che tanti anni fa avrebbe avuto una relazione con Federica Panicucci. C’è chi ha scritto: “Vi segnalo che Bernardo durante il live ha detto di essere stato fidanzato con Federica Panicucci. Mi sembra un ottimo scoop, ovviamente mentre stavano iniziando a spiegare la loro relazione il GF ha censurato immediatamente”, “Nooo, mi sono persa questa, Berni ha detto che è stato fidanzato con la Panicucci”.

Visto che mente spesso, sarà vero? Signorini questa non se la farà scappare .#grandefratello pic.twitter.com/HO70sjWxCf — youpol (@youpol77) January 1, 2025

Quindi Bernardo è stato con la Panicucci #grandefratello — 🌹 G i u l i a 🌹 (@berta95italy) January 1, 2025

Biccy ritiene possibile che Bernardo e Federica Panicucci si siano potuti conoscere a Radio Deejay, visto che entrambi hanno lavorato lì per molto tempo.