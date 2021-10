Lutto nel mondo della tv per la morte dell’attrice, volto di Innamorati pazzi, la serie tv in cui Paul Reiser ed Helen Hunt interpretano una giovane coppia sposata che vive a New York. Nella serie che si concentra principalmente sulle piccole e grandi lotte quotidiane della vita di coppia, raccontando il tutto in tono umoristico, Cynthia Harris interpretava la madre di Paul e metteva sempre a dura prova la nuora Jamie. Nata a New York il 9 agosto 1934, si è laureata allo Smith College nel 1955 in teatro e letteratura.

Ha studiato con il grande insegnante di recitazione Lee Strasberg e da allora ha lavorato in teatro, tv e cinema. Cynthia Harris morta il 3 ottobre a 87 anni. Non solo tv, l’attrice era anche conosciuta per le sue esibizioni in produzioni di Broadway e off-Broadway ed è stata direttrice artistica e co-fondatrice dell’Actors Company Theatre, che ha fondato nel 1993.

Ha fatto molte apparizioni memorabili nella sitcom di successo della NBC degli anni ’90 Mad about you (in italiano Innamorati pazzi) insieme a Reiser e Helen Hunt e ha vestito nuovamente i panni di Sylvia Buchman nel revival del 2019 . In totale ha recitato in 71 episodi.





Cynthia Harris è apparsa in molte serie televisive e film tv, come Archie Bunker’s Place e All My Children. Nel dramma britannico Edward and Mrs. Simpson – il racconto della storia del re Edoardo VIII, che nel 1936 abdicò in favore del fratello Giorgio, padre di Elisabetta II, per sposare l’americana Wallis Simpson – è stata la duchessa di Windsor, ruolo che le è valsa una nomination ai BAFTA Award nel 1979.

L’attrice è morta a New York il 3 ottobre, lascia il compagno Nathan Silverstein, il suo storico assistente Terrence Mintern, il fratello Matthew Harris, la cognata Maryjane Harris e diverse nipoti. Cynthia Harris è stata sposata con il produttore teatrale Eugene Wolsk dal 1961 fino al loro divorzio nel 1972.