L’anticipazione di Striscia la notizia sul tapiro a Guillermo Mariotto sta invadendo i social. Il ‘premio’ arriva a seguito della “sparizione” improvvisa da Ballando con le Stelle di sabato scorso ma il giudice non l’ha presa bene. Nel breve video pubblicato dagli account social del programma di Canale 5 si vede il giurato distruggere il tapiro prima di scappare via da Valerio Staffelli.

Come abbiamo raccontato qui sotto, con una sigaretta in mano, Gulliermo Mariotto ha esclamato: “Questa sigaretta va a finire in un posto”, aggiungendo con tono infastidito: “No, va a finire nel posacenere, ma il posacenere lo scelgo io. Meglio che chiudi la bocca quando lo scelgo”. E ora scopriamo cosa è successo dopo.

Leggi anche: “Fermo, che fai!”. Guillermo Mariotto, follia a Striscia la Notizia. Arriva Staffelli col tapiro e finisce malissimo





Guillermo Mariotto, cosa è successo dopo la consegna del tapiro di Striscia

Durante la puntata di Protagonisti, in onda su RTL 102.5, Francesco Fredella ha provato a rintracciare il giudice di Ballando dopo la consegna del tapiro ma con scarsi risultati. Non c’è stato modo di parlare con lo stilista, che avrebbe chiuso la chiamata ancor prima di iniziare la conversazione.

In seguito Guillermo Mariotto è stato intercettato da Gabriele Parpiglia, che a RTL 102.5: “Abbiamo letto la notizia del Tapiro distrutto”, gli ha detto. E lui, seccato, ha risposto: “Se mi disturbate? Sì, parecchio. Avete letto la notizia di cosa? Striscia la Notizia? E chi è Striscia la Notizia? Cos’è? Il tapiro? Oddio quella gentucola che è venuta ad aggredirmi all’aeroporto”.

📲 #StriscialaNotizia ha consegnato il Tapiro a #GuillermoMariotto ma lui lo ha ridotto in frantumi…



Abbiamo provato a sentire la sua versione al telefono 😮@Parpiglia



🔴 Segui la diretta: https://t.co/iDld1y40ul pic.twitter.com/skJdy1OR3d — RTL 102.5 (@rtl1025) December 6, 2024

Guillermo Mariotto parla quindi di “aggressione”, per poi aggiungere che “hanno fatto una cosa assurda in aeroporto davanti ai miei compagni di lavoro. La prego ne ho abbastanza per oggi”. Per il giornalista una reazione esagerata e inaspettata la sua: “(…) Prima gentucola e poi dice aggressione, ma dai. Sai che è strano sentire Mariotto così? Avete sentito il suo tono di voce? Sì, un po’ abbattuto”, ha commentato.