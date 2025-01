Tante svolte inaspettate al Grande Fratello in queste ultime ore. Dopo la puntata con il ripescaggio che fa ancora discutere gli appassionati del reality di Canale 5 ecco due ‘nuove coppie’ avvicinarsi in modo molto esplicito. Da un lato troviamo Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, che la notte scorsa si sono lasciati andare sotto il piumone. Ma ha destato ancora più scalpore l’avvicinamento tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma.

Intorno alle 4 del mattino, il pallavolista e l’ex Miss Italia si sono avvinghiati a letto e ovviamente quanto accaduto non è passato inosservato. Soprattutto tra i fan di Helena Prestes che, ricordiamo, è a pochi metri da loro in tugurio, in attesa del verdetto del pubblico sul ripescaggio dei 4 fortunati che avranno una seconda possibilità al reality.

GF, Javier e Zeudi intimi: “Cosa c’è dietro”

“Che strano, ca… Zeudi ma che cosa mi sta succedendo? Non riesco a scattarmi, non mi va”, ha sussurrato lui tra una carezza e un’altra. “E menomale. Che buono il tuo profumo”, ha risposto Zeudi per poi aggiungere di sentirsi “una briciola tra le tue braccia, tra le tue mani. Sai come si dice a Napoli? Sto letto tiene ‘o zucchero. Perché è piacevole stare qua”.

Questa scena, dicevamo, ha presto intasato i social, ma ora grazie ad Agest Beast, account sempre molto informato su quanto accade dietro le quinte del reality show condotto da Alfonso Signorini, emerge un retroscena interessante. È tutto pilotato? Lo scorso13 gennaio aveva già anticipato che gli autori avrebbero innescato una dinamica con protagonisti Javier Martinez e Zeudi Di Palma.

BOOM! AUTORI IN CRISI: LA BOZZA DELLA DISPERAZIONE 💥

Mancanza di dinamiche, tensioni al minimo, e gli autori sono costretti a correre ai ripari. Ecco l'ultima bozza dagli appunti della produzione:

1️⃣ Javier al centro:

Spingere Javier a intromettersi in rapporti già esistenti,… — Agent Beast (@Agent__Beast) January 12, 2025

“I confessionali approfondiranno le percezioni reciproche tra Zeudi e Javier, aggiungendo sfumature emotive alla narrazione e stimolando ulteriormente l’attenzione del pubblico Javier al centro delle dinamiche La produzione ha deciso di adottare una strategia narrativa che pone Javier in una posizione ambigua rispetto a Zeudi ed Helena, accendendo l’interesse del pubblico. Durante i confessionali, Javier sarà spinto a parlare di Zeudi con termini ambivalenti, alimentando l’idea di un possibile triangolo. L’obiettivo è incrementare la visibilità di Zeudi, posizionandola come figura centrale nelle dinamiche del gioco”.