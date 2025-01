Grande Fratello, sta nascendo una nuova coppia? Chi pensava che l’ultimo “avvicinamento” notturno fosse quello, comunque clamoroso, tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma si dovrà ricredere. I due si sono lasciati andare a baci, abbracci e coccole sotto il piumone e tutti già a chiedersi come reagirà Helena Prestes, che nel frattempo è rinchiusa insieme ad altri 5 ex concorrenti nel tugurio.

Ma il pallavolista e l’ex Miss Italia non sono stati gli unici ad aver ceduto alla passione nella casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore anche altri due gieffini si sono ritrovati a letto e dalle confidenze e le risate a baci e tenerezze è stato un attimo. E così. Anche Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli non sono riusciti a trattenersi scambiandosi più di qualche bacio passionale.

GF, nuova coppia: si sono lasciati andare sotto il piumone

Non solo il pubblico è rimasto sorpreso da questo avvicinamento. La stessa Chiara non ha fatto mistero di essere rimasta a sua volta stupita di essersi lasciata andare in questo modo con Alfonso. “Una volta mi chiamavano regina di ghiaccio, ora vado in giro per Casa a cercarti”, gli ha detto.

Alfonso, a quel punto, e tra un bacio e un altro, ha ammesso di non essere troppo sorpreso: ha sempre pensato che la sua coinquilina nutrisse nei suoi confronti un interesse particolare. “Ho sempre detto che non ero un tuo amico”. E lei: “Sei contento?”. Risposta secca: “Sì, tanto…”.

Per Alfonso, che ricordiamo essere l’ex fidanzato di Federica Petagna, anche lei nel tugurio insieme ad Helena e gli altri, non ha poi nascosto che passare del tempo con Chiara lo fa stare bene. Insomma, era nell’aria il loro feeling ma ora hanno finalmente preso coraggio e si sono lasciati andare alla passione. Ma chissà quando lo scopriranno gli altri e soprattutto Federica…