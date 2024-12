Tensione alle stelle al Grande Fratello a poche ore dall’ultima puntata in diretta del 2024, prevista nella serata di lunedì 30 dicembre. Helena ha avuto una lite con un altro concorrente davanti a tutti gli altri gieffini, prima di alzarsi improvvisamente e di andarsene in segno di stizza. E gli altri sono rimasti esterrefatti di fronte a quello scontro che nessuno si aspettava.

Infatti, nelle scorse ore al Grande Fratello Helena si è arrabbiata non poco con un altro inquilino, alla luce di una risposta di quest’ultimo che l’ha indispettita abbastanza. Inizialmente non erano loro i protagonisti di un altro scontro avvenuto in casa, ma la situazione si è infiammata in pochi attimi lasciando tutti senza parole.

Grande Fratello, Helena litiga col coinquilino: “Non ti devi permettere”

Questo inquilino, che ha avuto la discussione con Helena, aveva in precedenza avuto un battibecco con Amanda e aveva spiegato tutto agli altri: “I consiglio sono sempre ben accetti, però bisogna sempre lasciare la libertà alle persone. Ragazzi, non è successo niente, è stato un malinteso“. Poi è intervenuta la brasiliana, che ha chiesto al concorrente del Grande Fratello di spiegare tutto meglio, visto che lei non aveva ben compreso. Ma lui ha detto di no.

Il litigio di Helena c’è stato con Bernardo. Quando lui ha rifiutato di spiegare nuovamente l’accaduto, la sudamericana ha perso la pazienza: “Tu non parlare così con me, sei un maleducato“. Il fratello di Jovanotti ha risposto: “Helena, continuo a non capire”. Ha specificato di non aver voluto dire di nuovo tutto perché stanco e perché non coinvolgeva lei. Infatti, ha aggiunto: “Devo ricominciare daccapo tutto? Te lo ripeto, non sono affari tuoi“.

Bernardo as Helena “ quando riesco a capire il tuo italiano forse possiamo capirci “ caro HELENA parla benissimo sei te che non capisci nulla !! #grandefratello #heleners #helevier pic.twitter.com/fRTDE7l6sM — precipitevolissimevolmente (@saures788) December 30, 2024

Bernardo ha precisato: “Non volevo offenderti, mi dispiace”. Ma Helena non si è calmata, si è alzata improvvisamente e ha abbandonato la conversazione senza che si fossero chiariti. Nella puntata in diretta potrebbe esserci l’occasione per un nuovo faccia a faccia.