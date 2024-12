Dopo la pausa natalizia, dove ne sono successe di ogni, il Grande Fratello torna in onda lunedì 30 dicembre. Sarà l’ultima puntata dell’anno e, a giudicare dalle anticipazioni che circolano su vari siti, sarà esplosiva. Ampio spazio sarà dedicato a una delle dinamiche che più hanno attirato l’attenzione del pubblico: il rapporto nato tra Helena e Zeudi ma anche il bacio dell’ex Miss Italia ad Alfonso.

Non solo. Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire l’occasione di parlare del ritorno di fiamma tra Shaila e Lorenzo, ma probabilmente anche del rapporto tra Javier e Chiara. Ancora, le dinamiche che hanno visto protagoniste Eva Grimaldi e Stefania Orlando e anche gli sfoghi di Jessica Morlacchi, che più volte ha detto di voler mollare.

Leggi anche: “Mi ha messo le mani addosso”. Grande Fratello, tensione choc nella casa: tutta ‘colpa’ di Amanda





GF, la novità con il nuovo anno

Lunedì sera è atteso anche il balletto guidato da Enzo Paolo Turchi e con gli inquilini della casa ci sarà anche Rebecca Staffelli. Come detto già nelle scorse settimane, si vocifera sempre un possibile scambio di concorrenti, con qualcuno pronto a raggiungere il GF albanese e viceversa. Infine il pubblico scoprirà chi sarà il prossimo eliminato e le nuove nomination.

Ma con il nuovo anno, secondo fonti Mediaset interpellate dal sito Leggo, ci sarà una novità che riguarda la programmazione. O meglio, un ritorno alla doppia programmazione con puntate in onda il lunedì e del giovedì. Intanto martedì 7 gennaio 2025, il Grande Fratello tornerà eccezionalmente in onda, a causa della finale della Supercoppa Italiana prevista per il lunedì dell’Epifania.

Poi, solo 48 ore dopo, quindi giovedì 9 gennaio, andrà in onda la 22esima puntata del reality. Inoltre, si legge ancora sul sito Leggo, salvo eventuali imprevisti, la programmazione del Grande Fratello tornerà alla sua formula classica a partire dalla settimana successiva. Ciò significa che da lunedì 13 gennaio 2025 il reality seguirà il consueto formato con due appuntamenti a settimana, di lunedì e giovedì.