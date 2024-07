Da alcune settimane l’attore Claudio Amendola è al centro del gossip per una serie di indiscrezioni che lo coinvolgono direttamente. Dagli ambienti del mondo dello spettacolo ai social, queste voci sono diventate sempre più insistenti negli ultimi giorni, rilanciate anche da alcuni giornali. Al centro di queste chiacchiere ci sono anche altri personaggi famosi della TV, legati ad Amendola per varie ragioni professionali.

La forte pressione mediatica su Claudio Amendola a seguito di queste notizie ha suscitato molta curiosità nel pubblico. Poco fa, messo alle strette, l’attore ha ceduto e ha confermato che le voci che lo riguardano sono vere. La confessione è avvenuta nel corso di un festival e la notizia ha spiazzato tutti, nessuno infatti si aspettava un annuncio ufficiale.

“Sì, è vero”. La confessione di Claudio Amendola, pubblico impazzito

Ospite del festival dedicato al cinema e alla televisione, che si tiene in questi giorni a Benevento, Claud”io Amendola ha confermato che le voci riguardanti un ritorno in TV della serie “I Cesaroni” sono veritiere. Si sta lavorando effettivamente a una nuova stagione della fortunata serie televisiva tanto amata dal pubblico, ambientata nel popolare quartiere della Garbatella, di cui Amendola era uno dei protagonisti principali. “I Cesaroni” andarono in onda per sei stagioni, dal 2006 al 2014, con 146 episodi trasmessi su Canale 5.

“A novembre saremo sul set per girare la settima stagione”, ha detto Claudio Amendola. “In questi giorni – precisa Claudio Amendola – stiamo completando la scrittura della sceneggiatura. Poi mi dedicherò al montaggio della fiction ‘Il Patriarca 2’ che ho da poco finito di girare. Dopodiché, il primo set su cui tornerò a lavorare sarà proprio quello dei ‘Cesaroni'”.

Come detto, l’annuncio ha suscitato l’entusiasmato il pubblico. La serie all’epoca ebbe un grandissimo successo. Più di recente, i telespettatori hanno potuto rivedere le puntate dei Cesaroni su alcune piattaforme come Netflix e Prime Video, e nonostante siano passati tanti anni, “I Cesaroni” sono ancora molto apprezzati.

Occhi puntati anche sul cast. Da quanto si è appreso, per ora dovrebbero tornare quasi tutti i protagonisti di allora, come Elena Sofia Ricci, Max Tortora, Antonello Fassari, Matteo Branciamore e Maurizio Mattioli. Alessandra Mastronardi, invece, ha già fatto sapere che non riprenderà il suo ruolo. Ovviamente