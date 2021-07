Abbiamo avuto modo di conoscere alla perfezione, anche se in poco tempo, le coppie di Temptation Island 2021. Quella che è saltata subito all’occhio, ancor prima di scendere nel particolare, è stata sicuramente la coppia formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. Si parla già al passato poiché galeotta fu la spiaggia dello show più insidioso che ci sia.

È proprio in Sardegna che Tommaso, nonostante essersi descritto da sempre come malato di gelosia, è caduto nelle spire della tentatrice Giulia Cerini. Allora ci sembra proprio il caso di conoscerla meglio, anche per capire cosa abbia colpito così tanto Tommaso, oltre la sua evidente bellezza, tanto da tradire la “sacralità” del rapporto con la sua (ormai ex) Valentina.

Temptation Island 2021, chi è la tentatrice Giulia Cerini. La single è una modella di origine romana e ha attivamente partecipato all’ottava edizione del reality di Canale 5 di Temptation Island. Nemmeno il tempo di fare non c’è due senza tre (puntate), che la Cerini è riuscita a insidiare la coppia a primo avviso solidissima formata da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. Tanto che ora sono usciti tutti dal programma. Giulia Cerini vive a Roma, città in cui è nata il 14 giugno del 1996, sotto il segno dei Gemelli. La sua altezza si aggira attorno ai 170 cm ed è una perfetta taglia 48, attorno ai 50 kg.





La tentatrice ha festeggiato il suo ultimo compleanno a Temptation Island, all’interno del villaggio dei single, trascorrendo gran parte della serata in compagnia di Tommaso, che ha provveduto ad organizzarle una romantica cena sulla spiaggia, con un finale tutt’altro che ghiacciato. La tentatrice Giulia Cerini a Roma sta studiando ingegneria edile, e nel frattempo fa anche la modella, come si può intuire anche dal suo feed di Instagram, in cui compaiono soprattutto foto di sé stessa in intimo o in bikini.

Come tutte le influencer che si rispettino, ama molto viaggiare e ha una passione per la moda. L’unica cosa di cui si è sicuri sulla sua vita privata è che fosse single prima di Temptation Island e che, a detta della stessa, lo sia anche ora. A soli 25 anni, Giulia Cerini ha già una solida carriera di modella alle spalle. Oltretutto la sua pagina ufficiale di Instagram conta più di 35Mila follower, un discreto seguito per una ragazza alla prima esperienza televisiva e siamo certi che non faranno che aumentare a perdita d’occhio.