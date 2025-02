La puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 22 febbraio 2025 su Canale 5 ha offerto al pubblico momenti di grande emozione e storie toccanti, confermando il successo del programma condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti di spicco della serata, il calciatore della Roma Paulo Dybala e il cantante Mahmood hanno contribuito a rendere la serata indimenticabile. Una delle storie più commoventi ha visto protagonista Raffaele, un giovane tifoso della Roma che ha voluto sorprendere suo padre con un incontro speciale.

Grazie all’intervento del programma, Raffaele ha potuto realizzare il sogno di suo padre, incontrando personalmente Paulo Dybala. L’attaccante argentino, noto per la sua disponibilità e simpatia, ha condiviso con la famiglia momenti di gioia e commozione, regalando loro una maglia autografata e parole di incoraggiamento. Un’altra storia significativa ha coinvolto Claudia, una giovane donna che ha voluto ringraziare sua madre per il supporto e l’amore incondizionato ricevuto durante un periodo difficile della sua vita.





Per esprimere la sua gratitudine, Claudia ha chiesto l’aiuto di Mahmood, il celebre cantante italiano vincitore del Festival di Sanremo. L’artista, accolto con entusiasmo dal pubblico in studio, ha dedicato una performance emozionante a Claudia e sua madre, creando un momento di intensa partecipazione emotiva. Poi è stata la volta della vicenda di Ciro, Anna, Antonio ed Emilia. Andiamo con ordine, Ciro e Anna sono sposati e sono i genitori di Antonio, Emilia è la fidanzata di Antonio.

Ok, finora tutto chiaro. Ma c’è anche un’altra figlia: Concetta, con cui i rapporti si sono interrotti dopo che nella vita della ragazza è entrato Giuseppe. Le cose tra loro si sono clinate e Ciro gli dice: “Giuseppe, io sto qua per mia figlia che è la luce dei miei occhi. Io ti ho voluto bene, ti ho accolto, ho cercato di fare il mio meglio. Sono stato abbastanza duro, ma voglio capire questa situazione, perché non vediamo mia figlia, se è per te o lo vuole lei.”

Poi dice alla figlia: “Sei la luce dei miei occhi, mi manchi”. Giuseppe risponde ma ad un tratto inizia a parlare napoletano stretto e non si capisce più niente. La ragazza chiede a Maria De Filippi: “Hai bisogno di una traduzione, ora ti spiego cosa sta dicendo”. E chiaramente la cosa è diventata virale in pochi istanti.

