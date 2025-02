“Scusa Maria, non riesco a parlare”. Mahmood scoppia in lacrime a C’è posta per te. Il cantante di Soldi è stato uno degli ospiti speciali della trasmissione di Canale 5, insieme al calciatore Paulo Dybala. Dal palco dell’Ariston, dove lo abbiamo visto nei panni di co-conduttore allo studio del popolare programma di Canale 5. Mahmood si è lasciato sopraffare dall’emozione ascoltando la storia di Francesco e Claudia. E per aiutarlo è dovuta intervenire la conduttrice.

Francesco ha organizzato una sorpresa per la sua compagna Claudia, con cui sta insieme da nove anni. La ragazza ha affrontato e sconfitto un tumore, scoperto proprio grazie a Francesco, che l’ha incoraggiata a sottoporsi ai controlli e ad affrontare le cure. Seduto accanto a Claudia, Mahmood è apparso visibilmente commosso. Ma già mentre ascoltava il racconto di Maria de FIlippi, nascosto dietro la busta, i suoi occhi si erano fatti lucidi.

“Scusate”. Mahmood in lacrime, il cantante non riesce più a parlare. Interviene Maria De Filippi

“Sono felice di essere qui oggi e di vedere una cosa come questa. Dopo nove anni, il vostro amore è bellissimo e raro. Tu poi hai superato un sacco di momenti difficili… chapeau”, ha detto il cantante. L’emozione, però, ha avuto il sopravvento, tanto che il cantante ha balbettato: “Maria, non riesco veramente a parlare, mi sento scemo”.

La conduttrice è intervenuta per tranquillizzarlo, sottolineando quanto fosse agitato: “Guarda che lui è emozionato davvero…”. Mahmood ha confermato con un sorriso, cercando di riprendere fiato.

Per rendere omaggio a Claudia, ha deciso di farle un regalo molto speciale: “Ho un pensierino che mi ha sempre portato fortuna: la mia collana del battesimo“. L’emozione lo ha tradito ancora. Nel tentativo di mettergliela al collo senza aprirla, ha avuto qualche difficoltà, spingendo Maria a intervenire ancora una volta con tono ironico: “E sganciala no?”. Il pubblico ha riso e Mahmood, imbarazzato, ha ammesso di essere troppo emozionato per pensarci.

Ma non è finita qui. Il cantante ha voluto fare un altro regalo alla coppia: “Vorrei regalarvi un viaggio a New York”, aggiungendo con un sorriso: “Basta che non partiate a maggio, perché voglio che veniate al mio concerto”. Il momento si è concluso con un lungo abbraccio tra Mahmood, Francesco e Claudia, e con l’apertura della busta, suggellando così l’amore della coppia. Un episodio che ha messo in luce ancora una volta la sensibilità e l’umanità del cantante.