C’è Posta per Te, finale amarissimo per la storia di Nancy e Rosa. Non sempre vincono il perdono e l’amore, a volte i contrasti, le rivendicazioni e la sofferenza sono troppo forti per dimenticare. E così il pubblico e Maria De Filippi devono assistere al gesto che non apre alla speranza: la busta rimane chiusa.

È quello che è accaduto ieri, sabato 22 febbraio, nella puntata del programma di Canale 5 dove persone che hanno avuto liti e incomprensioni cercano di ricostruire il rapporto. Non è stato così per la signora Nancy che, dopo la prematura scomparsa del marito, si è rifatta una vita con un altro uomo. Per la figlia Rosa la mamma avrebbe dovuto aspettare di più. Ma ci sono anche altre recriminazioni.

Nancy e Rosa, confronto drammatico: la busta resta chiusa

Nello studio di C’è Posta per Te va in scena un confronto drammatico tra Rosa e Nancy. La figlia accusa la mamma di aver dimenticato troppo in fretta il papà. Inoltre afferma che la donna non le vuole bene. Dice che quando aveva bisogno di lei la madre non c’è stata. Lei soffriva e Nancy non l’ha aiutata. Oggi Rosa dichiara di non provare affetto per quella donna che le ha dato la vita.

Secondo Rosa la mamma Nancy si è comportata male e la comunità in cui vivono ha iniziato a parlarne. Così la scelta di venire in televisione sarebbe dovuta alla volontà di mettere a tacere quelle voci e non a un reale pentimento. Per la figlia la madre avrebbe dovuto rimanere in lutto per anni. Per tutto l’incontro Rosa è fredda, indifferente, non sente ragioni.

Anche Maria De Filippi si trova in difficoltà. Alla fine la busta resta chiusa. Nancy, che si è presentata col nuovo compagno che la figlia non ha neppure voluto conoscere, dice che la sfiglia sta commettendo un errore. Lei ci spera ancora: “Se cambi idea me lo fai sapere?“. A Maria non resta che consolare la donna affermando che lei non ha sbagliato, si è solo trovata in grande difficoltà per la morte del marito.

