Un amore ostacolato a C’è Posta per Te. Nella puntata di ieri, sabato 8 febbraio, il pubblico ha potuto conoscere la storia di Cristina e Sebastian. Sono stati proprio i due giovani a contattare il programma perché la loro storia è constrastata dalla famiglia di lei. La coppia vuole avere un confronto aperto con mamma Giusy e papà Natale, i quali non hanno voluto vedere né sentire la figlia da quasi un anno.

Una situazione difficile, come tante se ne vedono nello show dei sentimenti di Maria De Filippi che stavolta dovrà faticare per far ritrovare la pace ai partecipanti. Tutto inizia quando la 17enne Cristina si innamora, dopo un bacio, di Sebastian. Lei vuole fare sul serio e così decice di presentare il ragazzo a casa. Lo fa conoscere prima a sua mamma e poi al papà. E qui cominciano i problemi.

Perché i genitori non vogliono più vedere Cristina

Da quando viene presentato a casa Sebastian e Cristina possono vedersi solo in presenza di un familiare stretto di lei. Poi il papà afferma che lui non gli piace, sia per alcuni suoi atteggiamenti, sia perché non ha un lavoro fisso. È proprio l’uomo a cercare un’occupazione per il giovane e dopo un po’ riesce a trovarlo. Tuttavia il ragazzo si fa licenziare due mesi dopo. A quel punto Natale dice basta e chiude i ponti.

Cristina e Sebastian decidono di scappare e per stare insieme vanno in Romania. A quel punto i genitori di lei smettono di parlarle. La coppia chiede aiuto a C’è Posta per Te: “È tanto tempo che non ci sentiamo e vediamo. Voglio chiedervi scusa per come sono andata via, senza dire nulla, ma ho voluto mettere per prima la mia felicità” spiega la ragazza. Quindi prende la parola la mamma.

La signora Giusy afferma che a deluderla non è stata solo la fuga, ma anche gli atteggiamenti di Sebastian, che una volta “ha sbattuto fuori di casa mia figlia, buttandole anche i vestiti!”. Sembra impossibile trovare una soluzione, ma alla fine i genitori fanno una scelta d’amore e decidono di aprire la busta. Tornano ad abbracciare la figlia, ma a condizione che Sebastian non ripeta più gli errori del passato.

