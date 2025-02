La puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 8 febbraio ha regalato momenti di grande commozione grazie alla presenza di un ospite d’eccezione: Amadeus, accompagnato dalla moglie Giovanna Civitillo. La coppia ha partecipato per rendere speciale la storia di Noemi, una giovane donna che ha deciso di ringraziare pubblicamente la sua nonna Antonietta, che l’ha cresciuta con amore dopo la prematura scomparsa della madre.

“Tu e nonno mi avete accudito come fossi una figlia. Sei una donna, prima che una nonna, spaziale” ha detto Noemi, leggendo una lettera ricca di affetto e gratitudine. Il racconto ripercorre le difficoltà vissute da Antonietta: la perdita della figlia quando Noemi aveva appena 11 anni e il trasferimento in Campania per starle accanto. Noemi ha espresso il suo dispiacere per non essere stata abbastanza presente dopo la morte del nonno e ha voluto rassicurarla: “Ora sarò io a occuparmi di te”.

Leggi anche: “Quello che hai fatto…”. C’è posta per te, Lia confessa tutto al fidanzato. Poi Daniel: “Perché sono venuto qui”





“Giovanna non sta bene”. C’è posta per te, Amadeus entra in studio e avverte Maria: “Non ha retto”

Dietro le quinte, Amadeus e Giovanna hanno seguito la storia con grande trasporto, fino alle lacrime. “Lei è l’unico ospite che piange già prima di iniziare”, ha scherzato il conduttore entrando in studio tra gli applausi. “Ci sono i fazzoletti”, ha chiesto poi Giovanna a Maria De Filippi. Il momento dell’incontro è stato intenso: “Tua nipote è veramente una ragazza speciale e con un grande cuore”, ha detto Amadeus rivolgendosi alla nonna. “Questa è una storia di tutti noi, che ci ritroviamo nell’amore per i nostri nonni. I nonni ti lasciano qualcosa che rimane per sempre”. E poi un pensiero toccante: “Voi avete sofferto, vivendo qualcosa che non si augura a nessuno, la perdita di una figlia, di una mamma. Ma l’amore vi ha tenuto vicini”.

Anche Giovanna ha voluto condividere un ricordo personale: “Noemi, tu non lo sai, ma mi hai fatto un regalo enorme. Anch’io sono cresciuta con mia nonna”. Parole che hanno scatenato ancora più emozione in studio e a casa. Amadeus e Giovanna si sono mostrati estremamente coinvolti e sensibili alla storia della famiglia di Noemi, sottolineando quanto l’amore per i nonni sia un valore universale e prezioso.

Poi è stato il momento dei doni: oltre a un soggiorno in una spa, Giovanna ha regalato ad Antonietta un elefante portafortuna. “È la bomboniera del nostro matrimonio, avrei voluto darla alla mia nonna, ma non ho potuto. La regalo a te”. Amadeus, scherzando, ha aggiunto: “L’elefante è il mio animale preferito, per motivi intuibili”. Il conduttore ha voluto chiudere il momento con un ultimo gesto di affetto: ha donato alla nonna un assegno, la cui cifra è rimasta segreta, come da tradizione del programma.

Infine, Noemi ha chiesto alla nonna due promesse: “Non mettere più la chiave fuori dalla porta e regolarti con la cucina, perché ti voglio atletica per molti anni”. Amadeus ha colto l’occasione per una battuta: “Se avanza qualcosa, invitatemi, che mia moglie non è che cucini benissimo”. L’emozione ha raggiunto il culmine quando la busta si è aperta e nonna e nipote si sono abbracciate tra le lacrime, chiudendo così una delle storie più toccanti della serata.