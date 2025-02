A C’è Posta per Te una storia d’amore tormentata e la decisione finale che spiazza. Come sempre grandi emozioni e viaggio nei sentimenti per l’appuntamento del programma di Canale 5 di sabato 8 febbraio. Stavolta tra le storie affrontate Maria De Filippi ha presentato quella di Lia che, dopo incomprensioni, liti e tradimenti, ha voluto riconquistare Daniel.

Il rapporto tra Daniel e Lia si è incrinato dopo i sospetti di un’attrazione della donna verso un collega. Dopo alcuni insieme la ragazza ha iniziato a sentirsi come in una prigione. E così è stato il nuovo lavoro a darle una scossa, a farla sentire ancora una volta viva, entusiasta. Daniel si è sentito messo da parte e ci sono state tante discussioni. Poi è spuntato fuori il terzo incomodo…

Lia e Daniel si lasciano, lei bacia un altro e tutto crolla

Tra Lia e Daniel la storia finisce. I due si lasciano, anche se continuano a convivere per un periodo. Nel frattempo la ragazza inizia una nuova relazione con il collega di lavoro, con il quale c’è solo un bacio. Daniel e Lia poi partono per una vacanza già prenotata e lui cerca di riconquistarla, ma lei non cede. Anzi, poco dopo decide di lasciare anche la casa.

Dopo la breve frequentazione con il collega, però, Lia capisce che la sua vera felicità può essere solo con Daniel. Torna da lui e gli confessa tutto con una lettera, ma la situazione si complica quando il ragazzo scopre che il bacio fra i due è avvenuto quando loro ancora convivevano: per lui si tratta di tradimento. Inoltre nel periodo di frequentazione col collega Lia rientrava a casa spesso alle 6 o 7 del mattino. Daniel pensa di essere stato ingannato: “Io mi sento preso in giro” dice.

Daniel non sembra intenzionato a perdonare Lia, ma interviene Maria. La conduttrice gli ricorda che stanno parlando di una storia di 7 anni. È vero, ci sono stati errori, incomprensioni, ‘tradimenti’, ma il sentimento resta. Anche se Daniel continua a nutrire dei dubbi, alla fine, a sorpresa, decide di far aprire la busta: “Io sono venuto qui solo per lei“. I due si abbracciano di nuovo: chissà, forse è davvero un nuovo inizio, anche se non sarà semplice tornare ad amarsi come prima della ‘tempesta’.

