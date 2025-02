Importanti novità stanno emergendo su due dei protagonisti del Grande Fratello, parliamo di Javier e Lorenzo. Nelle ultime ore c’è chi ha preso consapevolezza che la produzione stia navigando verso una direzione ben delineata, che poi porterà il reality show fino all’atto conclusivo. Una situazione da tenere d’occhio quotidianamente per capire se davvero andràò a finire così.

Il Grande Fratello, stando a quanto rivelato da chi segue attentamente il programma, starebbe studiando qualcosa per Javier e Lorenzo. Loro non lo sanno, ma dall’esterno della casa se ne sta discutendo tantissimo e per entrambi i gieffini si profilano momenti intensi e positivi.

Grande Fratello, cosa vogliono fare gli autori con Javier e Lorenzo

Prendendo in esame la situazione relativa a Javier e Lorenzo, c’è chi tra il pubblico è certo del fatto che la produzione voglia premiarli. Quindi, potremmo vedere il fidanzato di Shaila e il pallavolista argentino fino alla fine dell’avventura televisiva. Ma andiamo a vedere insieme cosa si sta vociferando in rete.

Una telespettatrice sul social network X ha scritto: “Ragazzi, attenti, il Grande Fratello vuole una finale Lorenzo contro Javier. Vogliono ripulire l’immagine di Javier e ci stanno riuscendo (usando Helena e il fandom inconsciamente). Javier sta interpretando il ruolo di chi si sta ‘sbloccando’ e innamorando poco a poco di Helena”.

Vedremo se davvero Javier e Lorenzo riusciranno a raggiungere la finale e se saranno in qualche modo ‘spinti’ verso la finalissima.