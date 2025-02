Oltre alla coppia formata da Lorenzo e Shaila, al Grande Fratello ora c’è anche quella, chiacchieratissima in questi ultimi giorni, composta da Helena e Javier. Proprio a loro due è stata dedicata buona parte dell’ultima diretta, la stessa in cui, ad avviso dell’ex velina di Striscia la notizia, è nato un “accanimento per far uscire male me e Lorenzo”, ha detto nella notte successiva alla puntata.

A tavola con Mariavittoria, Tommaso e Maxime, si è lamentata delle critiche che sono stata rivolte sia a lei che al fidanzato giovedì sera e quando la dottoressa ha cercato di rassicurarla sul fatto che non starebbe facendo nessuna brutta figura, la ballerina ha aggiunto: “Sì, ma le persone che ne sanno di quanto ci mettiamo in discussione io e lui?”. “Io devota? Per me è un’offesa”.

Leggi anche: “Bugiarda, per fortuna ci sono le telecamere”. Grande Fratello, Zeudi inchiodata dal pubblico





GF, Shaila e Lorenzo: “Volevi arrivare a questo”

Il riferimento era alle critiche sulla sua storia d’amore nata nella casa ricevute da Beatrice Luzzi e dal coinquilino Federico, che l’hanno definita “succube” e anche “devota” a Lorenzo. Ma i problemi a quanto pare non sono solo con gli altri ma anche con lo stesso Lorenzo. E infatti nelle scorse ore, davanti a diversi concorrenti riuniti in cucina, è scoppiato l’ennesimo litigio.

Ciò che Shaila non ha apprezzato è il fatto che il modello non abbia mantenuto la parola sui momenti che avrebbero dovuto trascorrere insieme, magari con un balletto, come avevano stabilito. E la cosa che la infastidisce di più è la sua decisione di passare il tempo con Giglio, invece che a lei. “Pensa come vuoi, non è così tanto. Che senso ha tutto questo?”.

“Mi avrebbe fatto piacere fare il ballo con te, invece volevi arrivare a questo, per poi finire a litigare”, la risposta di Lorenzo, che è irremovibile. Nonostante Shaila ribatta che non era questa la sua intenzione e che sta cercando di parlargliene in modo tranquillo, il modello ha continuato ad accusarla di rinfacciargli la sua scelta. Alla fine della discussione lei l’ha mollato in cucina, come mostra il video pubblicato sul sito del GF. Riusciranno a chiarirsi?