Al Grande Fratello il triangolo amoroso che si era creato tra Javier, Helena e Zeudi ha subito una svolta: Helena e Javier sono diventati a tutti gli effetti una coppia. Già nei giorni scorsi si erano molto avvicinati, con l’ex Miss Italia che si era fatta da parte, poi durante l’ultima diretta sono scattate dichiarazioni importanti e soprattutto i due hanno finito per trascorrere una notte di passione in tugurio.

Nel frattempo Zeudi ha avuto un brutto crollo. Nella casa, con gli altri, si è sfogata contro Helena, convinta di aver ricevuto persino una sua nomination dopo tutto quello che hanno passato insieme. Non solo. Si è anche scagliata contro il pallavolista, che a suo avviso sarebbe continuamente tutelato. “Ha i difensori, un popolino senza il quale non sarebbe mai stato tutelato. Lo fanno perché è forte, così come Helena, per questo si schierano dalla loro parte”, ha dichiarato davanti alle telecamere.

Leggi anche: “Me l’ha raccontato Javier”. Grande Fratello, dopo la notte di passione Amanda parla con Helena: la sua faccia dice tutto





GF, il video che incastra Zeudi: “Fatelo girare”

Le riflessioni di Zeudi sulla protezione che Javier riceverebbe dalla maggior parte degli inquilini della casa, ha messo d’accordo parte del pubblico del Grande Fratello. Ma non si può dire lo stesso del suo comportamento con Helena.

Ora che fa coppia con Javier, fanno notare in molti su X, e soprattutto “dopo aver sparlato con mezza casa” di loro gli starebbe sempre intorno. Non solo. Sta girando con insistenza un altro video che smentirebbe quanto rivelato da Zeudi ad Helena. Ossia che era stato Javier ad andare nel suo letto.

Dopo aver sparlato con metà casa di Helena e Javier oggi sta sempre attaccata come una cozza a Loro.

A me sinceramente zeudi mi fa paura è BIPOLARE 🥶🥶🥶🥶#helevier #GrandeFratello #heleners #javi7 pic.twitter.com/47eHyssYOi — AnDrEA (@andrea9737268) February 8, 2025

“Bugiarda”, si legge nel commento alla clip che con tanto di orari mostrerebbe come sono andate davvero le cose. Clip che però “la regia non mostra mai in puntata”, aggiunge l’utente. A leggere i commenti sotto anche molti altri fan del GF chiedono che il filmato venga mostrato in puntata e soprattutto ad Helena: “Bisognerebbe sputt*** in diretta”, “Facciamolo girare il più possibile”, si legge.