Al Grande Fratello sembra decisamente essere scoppiata la passione tra Helena e Javier. I due, che si sono ritrovati da pochi giorni, hanno potuto trascorrere una notte da soli in tugurio grazie alla prova vinta dalla modella in piscina durante la diretta. La serata è iniziata con una cena a base di sushi, tra sorrisi complici e sguardi intensi. Poi hanno trascorso la notte tra chiacchiere, risate e momenti di intimità.

Ma poco dopo la regia ha interrotto il collegamento con il tugurio, lasciando il pubblico con il fiato sospeso su ciò che sarebbe accaduto tra i due. La mattina dopo però le telecamere hanno mostrato un preservativo aperto accanto al letto e i dubbi dei telespettatori si sono presto sciolti.

GF, Helena indaga su Javier: cosa le ha svelato Amanda

Non ce ne era bisogno ma poi, tornati in casa dagli altri, è stato lo stesso Javier a confermare la notte di passione dichiarando che è stato bello farlo con Helena. E lei è dello stesso avviso: “Anche per me è stato molto bello. Anche io ero un po’ imbarazzata. Se almeno fossero state girate le telecamere sarebbe stato meglio. Certo che è normale pensare anche a quello”, gli ha sussurrato in camera.

Ma Javier si è anche confidato con Amanda Lecciso, l’amica della casa con cui spesso si sfoga e confronta. Con lei ha parlato delle nomination, argomento sempre spinoso dopo la diretta, per poi spostare la conversazione sulla serata romantica che Javier ha passato con Helena.

A un certo punto anche Helena li ha raggiunti e quando Javier si è allontanato, Amanda ne ha approfittato per raccontare alla modella quanto accaduto durante la notte, soffermandosi in particolare sulla crisi di Zeudi. Ma più che altro Helena voleva sapere di Javier e senza indugio le ha chiesto cosa le avesse raccontato di lei. “È felice. C’è molta chimica, ha detto, molta!”, le ha confidato la Lecciso. E a quella rivelazione, l’espressione della modella nel video che è stato subito rilanciato sui social dice tutto.