Javier ed Helena escono dal tugurio e qualcosa di surreale accade al Grande Fratello. Per il pallavolista argentino e la fotomodella brasiliana finale insolito della “luna di miele”. Al ricongiungimento con gli altri concorrenti del reality show, per loro si è messa subito male. Il pallavolista argentino e la fotomodella brasiliana hanno aperto la porta e, nel corridoio, si sono trovati davanti proprio Zeudi Di Palma, che con entrambi ha un conto in sospeso. A quel punto Helena si avvicina all’ex amica e fa un gesto, che sta infiammando i social: “Avete visto? Con che coraggio…”, scrive un utente su X.

Durante la notte, mentre Javi ed Helena festeggiavano in tugurio, Zeudi ha avuto un forte crollo psicologico. In puntata Alfonso Signorini aveva mostrato al pubblico e ai concorrenti radunati in salone le immagini del primo bacio tra il pallavolista e la brasiliana. Zeudi è rimasta all’apparenza impassibile. Ma dopo la puntata l’ex Miss Italia non ha retto più ed è scoppiata in lacrime. Ci è voluto un po’ per calmarla. La ragazza ha dovuto prendere atto, davanti a tutti, della storia tra Javier ed Helena.

“Ho creduto in Javier da ieri sera. Non riuscivo a credergli perché una settimana fa diceva di non provare attrazione fisica per lei. Pensavo fosse egoista e ipocrita. L’ho rivalutato, ci credo in loro, ma non penso che dureranno. Non avevo mai più provato qualcosa per un uomo dopo il mio primo fidanzatino”, ha confessato Zeudi.

Javier ed Helena sono stati mandati nel tugurio, dove prima hanno festeggiato l’inizio della loro relazione con una cena romantica e poi si sono lasciati andare alla passione sotto il baldacchino. Questa mattina, al loro rientro nella casa, avevano ancora sul volto i segni della notte trascorsa insieme. Proprio davanti alla porta del tugurio, sul divano, c’erano Zeudi Di Palma e Iago García, impegnati in un chiarimento. L’imbarazzo è stato totale quando la porta si è aperta e i tre si sono ritrovati faccia a faccia.

questa dopo essersi trombata savie ha il coraggio di salutare e baciare sulla guancia zeudi pic.twitter.com/PFmjpQVPhb — 𝘫𝘖𝘙𝘋𝘌𝘌𝘕 🪄 ∀𝘉𝘙∀𝘊∀𝘋∀𝘉𝘙∀ (@ghepardato) February 7, 2025

Iago, da esterno, ha provato a rompere il ghiaccio: “Come va?”. “Bene, bene”, ha risposto Helena con un grande sorriso. Subito dopo, sia lei che Javier si sono avvicinati agli altri due concorrenti e si sono scambiati con loro un bacio sulla guancia. Una scena che ha infastidito soprattutto i fan di Zeudi, come dimostrano i commenti apparsi su X , tutti contro Helena: “Questa, dopo essersi tr****** Javier, ha il coraggio di salutare e baciare sulla guancia Zeudi?”. “Ma perché a lei non importa nulla di Zeudi”, ha risposto un altro utente. C’è anche chi a notare un paradosso: “E poi dicono che la falsa è Zeudi!”. Un altro fan del Grande Fratello ha invece notato un gesto particolare di Zeudi: “Si è alzata per Javier, ma ha girato la faccia a Helena… Zeudi sto amandoooo!”. Sicuramente la convivenza dei tre nei prossimi giorni offrirà ancora altri momenti particolari. Siamo solo all’inizio.