Durante la ventinovesima puntata del Grande Fratello, le Nomination hanno acceso le tensioni tra i concorrenti, portando a un acceso confronto tra Chiara e Alfonso. La decisione di Chiara di mandare al televoto Javier non è stata ben accolta da Alfonso, che si è mostrato visibilmente contrariato. Al termine della diretta, il concorrente ha deciso di affrontare Chiara per esprimere il suo disappunto.

Alfonso, molto legato a Javier, si aspettava che la sua fidanzata evitasse di nominarlo. Tuttavia, Chiara ha difeso la propria scelta sottolineando la coerenza del suo comportamento. “Proprio perché l’ho criticato tutti i giorni, arrivavo lì e nominavo Stefania? Ma stai scherzando? Dai”, ha dichiarato, rafforzando il suo punto di vista.

Grande Fratello, Alfonso infastidito dalla nomination di Chiara per Javier

Dall’altro lato, Alfonso ha espresso il suo rammarico per la situazione: “Tu sei la mia ragazza, lui è il mio migliore amico e c’è questa cosa tra di voi, mi dispiace”. Chiara ha ribadito la sua posizione, spiegando che per lei Javier non ha alcuna rilevanza nella Casa e che non è mai riuscita a costruire un rapporto con lui. “Una persona che per me non è niente in questa Casa, è Javi”, ha puntualizzato, lamentando anche l’atteggiamento distaccato del pallavolista nei suoi confronti.

L’incomprensione tra i due sembra profonda. Alfonso accusa Chiara di essere influenzata da Shaila e Lorenzo, sostenendo che il loro principale argomento di conversazione sia Javier. “Portalo tu un discorso diverso”, le ha detto, insinuando che il gruppo le impedisca di pensare con la sua testa. Chiara ha negato fermamente l’accusa, sottolineando che la sua scelta non dipende dall’influenza degli altri, ma solo dalla sua personale coerenza.

Chiara ha poi ammesso di sentirsi a disagio nel discutere di certi argomenti davanti ad Alfonso, ma lui ha ribadito che il problema principale per lui resta il trattamento riservato a Javier. “Le mie scelte le prendo indipendentemente da te”, ha ribattuto Chiara, insistendo sul fatto che la sua decisione non dovrebbe compromettere il loro rapporto.

Alfonso ha spiegato che, se i ruoli fossero invertiti, avrebbe avuto la stessa reazione se fosse stata Chiara a essere nominata da Javier. Secondo lui, non si tratta di limitare la libertà di Chiara, ma di difendere un’amicizia importante. Il concorrente ha inoltre accusato Chiara di farsi troppo condizionare dal gruppo, citando anche il suo comportamento nei confronti di Zeudi.

Chiara, determinata a difendere la sua posizione, ha chiesto ad Alfonso di rispettare le sue decisioni e le persone con cui sceglie di passare il tempo. Ha riconosciuto di essere stata forse troppo pettegola nel suo modo di parlare di Javier, ma ha insistito sul fatto che la sua nomination fosse coerente con il suo percorso nel gioco. Alfonso, dal canto suo, ha ammesso di aver reagito in modo istintivo, ma continua a credere che Chiara abbia mancato di rispetto alla sua amicizia con Javier. Questa divergenza di vedute influenzerà la loro relazione all’interno della Casa?