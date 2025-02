“Pigiama, mutande, calzini e ….”. Retroscena hot sul soggiorno in tugurio per Helena Prestes e Javier Martinez. Il Grande Fratello ha regalato una serata romantica alla nuova coppia nata all’interno della Casa. La fotomodella brasiliana e il pallavolista argentino hanno così potuto trascorrere una notte da soli, lontano dagli occhi indiscreti degli altri concorrenti. E, ovviamente, hanno celebrato al meglio l’inizio della loro relazione. Il tugurio si è trasformato in un vero e proprio nido d’amore. Al loro arrivo, hanno trovato una cenetta per due, con palloncini a forma di cuore sparsi ovunque. Javi ed Helena hanno cenato insieme, parlando un po’ di loro e dei loro sogni per il futuro, una volta terminata l’avventura nel reality di Canale 5. Ma non solo: ad attenderli c’era anche un letto a baldacchino. Dopo aver mangiato, baci e abbracci si sono susseguiti, e quando si è spenta la luce, tra i due è esplosa la passione.

Tantissimi telespettatori attendevano questo momento tra i due belli della casa e hanno commentato in diretta sui social tutto ciò che stava accadendo. Ma cosa è successo davvero tra Helena e Javier sotto le coperte? A questo proposito, alcuni fan del Grande Fratello hanno fatto una segnalazione riguardante Alfonso D’Amice. Il ragazzo napoletano, infatti, ha confessato di aver fatto un regalo speciale all’amico in occasione della sua “luna di miele” nel tugurio con Helena.

“Hanno i preserv…?!”, “Certo”. Grande Fratello, si appartano e gli altri ‘cantano’

Alfonso si trovava in bagno insieme a Mariavittoria Minghetti. “Ma loro dormono lì?” ha chiesto la dottoressa romana, riferendosi proprio a Javi ed Helena. “Sì”. ha risposto Alfonso: “Gli ho portato io le cose, non lo sai? Pigiama, pantaloncini, mutande, calzini…” A quel punto, Mariavittoria lo ha interrotto: “E preservativi”. A rispondere, però, è stata Amanda Lecciso, che si trovava in bagno poco distante e aveva ascoltato tutta la conversazione: “Ovvio.”

“Alfonso generoso”, uno dei commenti che si leggono su X. A quanto pare infatti in casa c’è carenza di preservativi, come ha fatto notare un altro fan del Grande Fratello, riportando il resto della conversazione tra il ragazzo e Mariavittoria. Di certo, il regalo di Alfonso è arrivato a Javier. “Ma solo io ho visto che Javi ha tirato fuori qualcosa dalla tasca e l’ha messo sul comodino? Ditemi che non sono visionaria” ha scritto ancora su X una persona del pubblico.

Questa mattina, inoltre, sono circolati alcuni video del risveglio di Javi nel tugurio, con la confezione di un preservativo ben visibile vicino al letto. E non poteva mancare un commento pungente a riguardo: “Mandatelo a Lorenzo, visto che era così interessato a sapere questa mattina alle 5!”.