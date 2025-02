“Chi è davvero protetto qui”. Invidia, gelosia e complotti sono stati gli ingredienti dell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera su Canale 5. Come spesso accade in queste occasioni, i concorrenti si sono mostrati abbastanza tranquilli e abbottonati durante il collegamento con Alfonso Signorini, ma subito dopo la fine dell’adunata è emersa una notizia davvero forte su due protagonisti del reality. A cogliere il momento sono stati solo i telespettatori che stavano seguendo la diretta su Canale 55 del digitale terrestre, ma le immagini si sono rapidamente diffuse anche sui social, scatenando numerose reazioni tra il pubblico.

Shaila Gatta si è resa protagonista di una rivelazione molto forte su Helena Prestes e Javier Martínez. La fotomodella brasiliana e il pallavolista argentino hanno ufficializzato ieri la loro relazione davanti al pubblico di Canale 5. Dopo giorni di tentennamenti e dubbi, Javier ha rotto gli indugi e si è deciso a baciare Helena. Per loro, in premio, è arrivata anche una notte in tugurio. Ma proprio mentre i due trascorrevano le prime ore insieme, tra una cena romantica e momenti di intimità, nell’altra ala della casa la ballerina di Striscia la Notizia lanciava nuove accuse velenose contro di loro.

Shaila lo ha fatto durante una conversazione con Zeudi Di Palma: “Tu sei stata infatuata – ha detto Gatta all’ex Miss Italia riferendosi al presunto tradimento di quest’ultima ai confronti di Helena – ma hai preso un palo, quindi avevi tutta la libertà di rifarti una vita. L’accanimento è solo nei nostri confronti”. Poi su Helena e Javi ha aggiunto: “Quei due sono protetti, hanno la squadra di avvocati. L’amore vero è solo tra loro, qua è tutto finto. Loro sono le vittime e noi i carnefici. Questo è il gioco, e lasciali giocare“. Zeudi è sembrata d’accordo: “Vero, hai detto quello che penso”.

Non è la prima volta che Shaila parla di presunti trattamenti di favore per Helena Prestes. Come nel caso del ripescaggio. In effetti, in 25 anni di storia del Grande Fratello, non era mai accaduto che concorrenti eliminati al televoto potessero rientrare nella casa e concorrere nuovamente per la vittoria finale. Tuttavia, mai prima d’ora si era assistito a una tale sollevazione popolare dopo l’uscita di Helena, considerata da molti un’ingiustizia. “Una vera rivoluzione!” – l’aveva definita Alfonso.

La rivelazione di Shaila è arrivata dopo l’ennesima puntata in cui non sono mancate critiche alla sua relazione con Lorenzo Spolverato. Il pubblico, su questo punto, è diviso. C’è chi si schiera totalmente dalla parte dell’ex velina di Striscia, come questo utente di X che scrive: “Urlalo, Shaila!”. Altri, invece, sostengono che i veri protetti siano proprio Lorenzo e Shaila, visto che, nonostante alcuni comportamenti discutibili, per loro non sono mai arrivate punizioni.