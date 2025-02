Il nuovo trono di Uomini e Donne non è nemmeno iniziato ed è già scoperta choc. Come anticipato anche su queste colonne, lo scorso 28 gennaio presso gli Studi Elios è stata registrata una lunghissima puntata in cui è stata presentata Chiara Pompei, che ha preso il posto di Martina De Ioannon. La nuova tronista ha partecipato a un totale di quattro registrazioni, fino al 4 febbraio scorso. Ma nessuna di queste puntate è andata in onda e ora c’è il rischio concreto che il pubblico non le vedrà mai.

Il motivo? In queste ore è arrivata una pesante segnalazione sul conto della tronista da parte del suo presunto fidanzato che sui social ha pubblicato una serie di storie che hanno lasciato tutti senza parole. Un messaggio lunghissimo in cui Riccardo, questo il suo nome, parla della loro relazione. Che, stando a quando si legge, sarebbe andata a gonfie vele fino a qualche settimana fa, fino a quando Chiara ha iniziato ad avere contatti con la redazione del dating show.

UeD, caos sul nuovo trono

“Lei mi prometteva di non voler andare, per non perdermi, e mi assicurava che non avrebbe mai partecipato per fama, non essendo interessata a conoscere nessuno perché aveva me – scrive Riccardo – Allo stesso tempo, però, diceva che era un’occasione per il suo futuro, per un riscontro economico e per la sua famiglia”. Ma non è finita qui. A seguito di una lite, Chiara avrebbe comunicato al suo presunto fidanzato di aver registrato la clip di presentazione e che di lì a poche ore sarebbe arrivata a Uomini e Donne.

Nei giorni seguenti, sempre stando alla versione del ragazzo, la tronista lo avrebbe tranquillizzato sulle esterne che avrebbe dovuto fare: “Continuava a ripetermi che fosse tutto finto, che non dovessi credere a ciò che avrei visto, che non reagissi d’impulso e che la vedessi come se stesse girando un film. Mi diceva che gli suggerivano loro cosa dire e come comportarsi durante l’esterna, ribadendo che stava prendendo in giro tutta Italia”. Sempre secondo Riccardo, Chiara gli avrebbe anche chiesto di andare a corteggiarla e di lasciare il programma dopo una scelta fasulla.

Ma “nel caso non fosse stato possibile – continua Riccardo -, lei a metà percorso, non essendo interessata a nessuno, mi avrebbe fatto scrivere un messaggio che avrebbe letto in puntata. In quel messaggio avrebbe dichiarato di essere innamorata di una persona al di fuori del programma e sarebbe andata via”. Uscito questo sfogo è scoppiata la bufera sulla neo tronista di Uomini e Donne, anche se ovviamente si dovrà aspettare la replica di Chiara e capire quindi se proseguirà o meno il suo percorso.