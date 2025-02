Caos a Uomini e Donne tra due protagoniste del dating show di Maria De Filippi. Hanno avuto una bella discussione al centro dello studio e sono volate pure parole grosse. Infatti, nei camerini del programma una delle due ha ascoltato cosa diceva l’altra e quindi ha voluto rendere tutto pubblico. Inevitabile ovviamente lo scontro davanti a tutti i presenti.

Infatti, il parterre di Uomini e Donne ha vissuto momenti di enorme tensione quando queste due protagoniste hanno avuto una vera e propria lite. C’erano già stati problemi tra le donne nel recente passato, ma ora si è arrivati ad una situazione decisamente più tesa e allarmante.

Uomini e Donne, tra le due protagoniste scoppia la lite: “Fatti una sc***”

Nel corso della puntata del 5 febbraio a Uomini e Donne c’è stato un confronto tra due dame del Trono Over. La lite ha riguardato Morena e Claudia, con la prima che aveva in primis sfottuto l’altra donna dicendole: “A te ha dato fastidio l’invito che ho fatto a Giorgio“, ovvero il cavaliere conteso. Ma è stata poi Morena a raccontare un episodio clamoroso”.

Morena ha infatti affermato, riferendosi a Claudia, come riportato dal sito Today: “Ho sentito quello che ha detto e non ha avuto il coraggio di dire in studio. Io vorrei dirti che non devi preoccuparti della mia vita sessuale, per sfogarmi dovrei andare con uno del parterre perchè sono troppo nervosa“. Essendo vicina al camerino, avrebbe udito Claudia dire: “Vatti a fare una sc***”.

Morena ha qualcosa da dire a Claudia… #UominieDonne pic.twitter.com/T5vrwKyanK — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 5, 2025

Claudia ha però respinto questa ricostruzione: “Ho detto solo di pensare alla sua vita“. Ed è stato Gianni Sperti ironicamente a chiudere il discorso: “Andiamoci tutti a fare una…che torniamo più sereni”.